Волгоградская область засеяла рекордные 3,176 млн га под урожай 2022 года

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1,45 млн га площадей засеяно яровыми культурами в ходе весенних полевых работ. В целом под урожай 2022 года заложены рекордные 3,176 млн га, что выше показателей предыдущих лет. В прошлом году площадь посевов составила 3 млн га.

На текущую дату яровые зерновые занимают 453,5 тысячи га, с учетом озимого клина, площадь под этой группой культур составляет 2,1 млн га, что на 18% выше показателя 2021 года (1,8 млн га).

На сегодняшний день технические культуры посеяны на площади более 873 тыс. га, что почти на 33 тыс. га больше запланированного.

На финишной прямой — сев овощей. На текущую дату лук, морковь, кабачки, баклажаны, перец, огурец, томат размещены на площади свыше 17 тысяч га.

Аграрии региона продолжают подкормку озимых культур — минеральные удобрения внесены на площади 1,4 млн га, что на 32% выше уровня 2021 года. Также активно готовят паровые поля для сева озимых культур под урожай 2023 года. Из прогнозируемых 1,6 млн га на сегодняшний день фактически подготовлено 1,4 млн га — 86% от плана.

Еще одно важное направление работы — борьба с вредителями и болезнями растений. С учётом мониторинга межведомственной группы, в которую входят представители облкомсельхоза, регионального филиала Россельхозцентра, районных агрономических служб, объем защитных работ проведен на площади 1,4 млн га.

Участники мероприятия отметили, что в целом проведенный комплекс мер по севу зерновых и хорошее состояние озимых культур позволят аграриям региона обеспечить выполнение доведенных Минсельхозом России показателей по валовому сбору зерновых и масличных культур.