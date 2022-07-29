Компания «Резонит» изготовила модули точного контроля температуры для термоконтейнеров SafePack

Во время пандемии компания «Резонит» начала сотрудничать с компанией BIOCARD, которая уже 30 лет занимается производством высококачественных термоконтейнеров, хладоэлементов и термодатчиков для транспортировки грузов с температурными режимами. Наша компания выступила изготовителем прототипов для модулей точного контроля температурного режима в термобоксе SafePack. Он представляет собой датчик, термоконтейнер и приложение для мобильного телефона. Термоконтейнеры SafePack предназначены для временного хранения любых термочувствительных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и прочих лекарств. Медицинские термоконтейнеры SafePack прошли валидацию и соответствуют всем требованиям для перевозки и хранения вакцины «Спутник V».
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/NlpPnaSwYDc
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.