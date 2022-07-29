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Резонит™ ⇒ Видеоблог

Компания «Резонит» изготовила модули точного контроля температуры для термоконтейнеров SafePack

Во время пандемии компания «Резонит» начала сотрудничать с компанией BIOCARD, которая уже 30 лет занимается производством высококачественных термоконтейнеров, хладоэлементов и термодатчиков для транспортировки грузов с температурными режимами. Наша компания выступила изготовителем прототипов для модулей точного контроля температурного режима в термобоксе SafePack. Он представляет собой датчик, термоконтейнер и приложение для мобильного телефона. Термоконтейнеры SafePack предназначены для временного хранения любых термочувствительных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и прочих лекарств. Медицинские термоконтейнеры SafePack прошли валидацию и соответствуют всем требованиям для перевозки и хранения вакцины «Спутник V».

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/NlpPnaSwYDc
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NlpPnaSwYDc

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