Запущено грузовое железнодорожное сообщение с морским терминалом в порту Усть-Луга

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Завершилось строительство пускового комплекса парка Генеральный станции Лужская и первого этапа строительства подъездных путей к универсальному многопрофильному терминалу «Лугапорт» в морском порту Усть-Луга. Отправлен первый грузовой состав.

В рамках проекта построено более 150 км дополнительных путей, проведена реконструкция почти 20 станций, а также завершена электрификация участка Гатчина-Лужская.

Усть-Лужский железнодорожный узел — один из крупнейших на Северо-Западе России, здесь ведётся активное расширение мощностей: строятся припортовые станции, обслуживающие терминалы и подъездные железнодорожные пути. Запуск терминала является важнейшим этапом масштабного проекта развития Усть-Лужского железнодорожного узла.

Открытие нового терминала в порту Финского залива особенно актуально в условиях изменения логистических цепочек — это позволит значительно нарастить объём грузов, доставляемых морским путем.

Строительство универсального терминального комплекса «Лугапорт» в Усть-Луге холдинг «Новотранс» начал в 2019 году. Комплекс предназначен для перевалки навалочных, генеральных, зерновых и пищевых грузов общим объемом 24,3 млн тонн в год. На терминале будет обеспечена возможность приема до 1,1 тыс. вагонов в сутки со станции примыкания «Лужская Генеральная». На пяти причалах будет осуществляться обработка судов класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize. Полный ввод в эксплуатацию первой очереди терминала проектной мощностью 8 млн тонн в год намечен до конца 2022 года.

Полностью проект планируется завершить к 2025 году. Его запуск позволит обеспечить перевозку в перспективе более 24 млн тонн грузов в год.

© novotrans.com

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