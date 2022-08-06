Два новых элеватора начали работу в Липецкой области

© zori48.ru

Два новых комплекса по сушке и хранению зерна открылись в Данковском и Долгоруковском районах Липецкой области. Оба объекта принадлежат Группе «Агроинвест». 2 августа на них прошла разгрузка первых машин с зерном.

После реконструкции элеватора на станции Политово Данковского района его мощность хранения увеличилась почти в два раза — до 52 тысяч тонн. В селе Жерновное Долгоруковского района с нуля построен комплекс вместимостью в 20 тысяч тонн. Сумма инвестиций в оба проекта составила почти 850 миллионов рублей.

На элеваторах создано более 60 рабочих мест в Политово и 32 места в Жерновном. Все процессы в комплексах автоматизированы, в них используется современное оборудование.

На каждом силосе для хранения находятся датчики слежения за температурой, что позволяет контролировать состояние зерна.- Увеличение мощностей хранения и закупка новой техники — это фундамент нашей продовольственной безопасности, — рассказали в Администрации Липецкой области. — Новые элеваторные комплексы позволяют хранить зерно и год, и два, если потребует ситуация, а также готовить продукцию для реализации. Сегодняшнее открытие новых элеваторных мощностей говорит о серьёзном и основательном подходе со стороны инвестора, который необходим региону.

Вместе с только что введёнными в работу комплексами в Долгоруковском и Данковском районах объём мощностей для хранения зерна в Липецкой области составляет два с половиной миллиона тонн. В регионе находятся 48 элеваторов и хлебоприёмных хозяйств.- В 1976 году были похожие погодные условия, что позволило собрать хороший урожай, который свезли в район железнодорожного вокзала в Липецке. Там он и сгнил, — вспомнил начальник управления сельского хозяйства области. -За 10-12 лет, чтобы таких ситуаций не повторялось, в Липецкой области построено больше элеваторов, чем за последний век. И хотя имеющиеся комплексы справляются с объемами урожаев, региону не помешают дополнительные мощности хранения.Сейчас в Липецкой области набирает обороты уборочная кампания, которую задержали дожди. Собранный в регионе урожай зерновых культур обеспечивает внутреннее потребление и вывозится за пределы области.