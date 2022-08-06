В России запустили производство кассет для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой
Авторами разработки стали ученые Санкт-Петербургского научного исследовательского института лесного хозяйства в рамках импортозамещения и внедрения отечественного оборудования в лесопитомники страны.
Разработка специального оборудования для лесовосстановления — одно из основных направлений деятельности института. Стоит отметить, что за новую конструкцию кассет, которая обеспечивает равномерное распределение влаги и удобрений, а также предоставляет возможность использования автоматических линий высева и извлечения готовых сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС), институт получил патент на изобретение.
В 2021 году институт начал сотрудничать с компанией «Агропласт» в Набережных Челнах, которая воплотила в жизнь разработку ученых. Теперь есть возможность полностью закрывать потребности всех тепличных комплексов лесного хозяйства страны, перейдя на полное импортозамещение. Только отечественная продукция, которая, мало того, что дешевле зарубежных аналогов, так еще и превосходит их по качеству.
Линия по производству кассет введена в эксплуатацию. Ее мощность составит от 1 300 до 2 200 штук в сутки или 400 — 800 тысяч штук в год.
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