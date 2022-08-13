В Оренбуржье запустили завод пиросульфита

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Завод по производству пиросульфита и бисульфита натрия начал работать на территории опережающего социально-экономического развития «Новотроицк» в Оренбургской области. Мощности предприятия позволят заместить до 50% российского импорта.

Строительство высокотехнологичного производственного комплекса обошлось инвестору в 250 млн рублей. На новом предприятии создано 30 рабочих мест со средней заработной платой 45 тыс. рублей.

Отмечено что, в Новотроицке сформировалась команда профессионалов, которая оперативно решает важные для страны и региона задачи. Одна из главных на сегодня — импортозамещение. Новый завод был построен за шесть-семь месяцев. Сегодня в Россию, по оценкам специалистов, ежегодно ввозится по 7-10 тыс. тонн пиросульфита. Новотроицкая линия будет производить 3,5 тыс. тонн. То есть мы сможем заместить 50% сегодняшних объемов импорта пиросульфита.

Пиросульфит натрия, востребован в пищевой и кондитерской промышленностях как консервант, а также в качестве антиоксиданта, отбеливателя и разрыхлителя. Вещество применяется в медицине. Ранее продукт импортировали из Китая, Турции и Польши. В производственной линейке завода в Новотроицке также будет бисульфит натрия, который используют в текстильной и пищевой промышленности. Его выпуск составит 2,5 тыс. тонн в год.

Согласно расчетам, за десять лет реализации проекта налоговые выплаты в бюджеты всех уровней превысят 450 млн рублей. Производство не окажет негативное воздействие на окружающую среду: в технологическом процессе предусмотрено несколько стадий очистки отходящих газов, уточняется в сообщении.

«Предприятие будет закупать сырье — соду и серу — на Новотроицком содовом заводе и Орском нефтеперерабатывающем заводе. Готовую продукцию предприятие будет поставлять Новотроицкому заводу хромовых соединений и в ООО „Новохром“. В ближайшее время начнутся поставки в Пермский край на целлюлозно-бумажный комбинат», — отметили в пресс-службе.

Реализацию проекта по строительству завода в Оренбуржье поддержали власти региона. Как резидент ТОСЭР «Новотроицк» завод бисульфита и пиросульфита пользуется всеми мерами поддержки. От Фонда развития промышленности региона завод получил льготный заем в размере 50 млн рублей на строительство и покупку оборудования.