Ростех приступил к сертификационным испытаниям модернизированного Ка-32А11М

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех начал сертификационные испытания пожарного вертолета, завершение которых запланировано в 2023 году. После сертификации улучшенная винтокрылая машина станет доступна для российских и иностранных заказчиков. Увидеть обновленный Ка-32А11М можно на статической площадке Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Новая система пожаротушения СП-32, разработанная специалистами НЦВ «Миль и Камов» совместно с КумАПП, получила ряд существенных преимуществ. Она имеет четыре отсека, вмещает 4 тонны воды и до 400 литров пеноагента. Благодаря более мощной системе водозабора бак автоматически наполняется всего за 60 сек — на 25% быстрее, чем в предшествующей версии вертолета. Запатентованная система створок с цифровым управлением позволяет открывать отсеки попарно или поочередно, а также регулировать углы открытия створок, тем самым контролируя время сброса воды.

«Ка-32А11М — первый в мире вертолет, который можно использовать для тушения пожаров в зимних условиях. Специалисты Ростеха разработали уникальную функцию электрического подогрева для устройств забора и слива воды, водяной пушки и других систем пожаротушения, которые способны работать при температурах до -20 градусов по Цельсию. Другие технические решения и новинки, примененные в „стеклянной кабине“ вертолета Ка-32А11М, значительно облегчат работу пилотов с дополнительным навигационным, оптико-электронным и поисковым оборудованием, которое может быть установлено на вертолете. Предусмотрена возможность управления винтокрылой машиной с использованием очков ночного видения, что повышает эффективность и безопасность полетов в темное время суток», — сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

В вертолете применена соосная схема винтов, обеспечивающая стабильность в режиме висения и отличную устойчивость при боковом ветре. За счет отсутствия рулевого винта уменьшены габариты машины, что делает ее более маневренной. Эти качества дают особые преимущества для работы в горной и лесной местности, а также в плотной городской застройке.

«Ка-32 во всем мире считается одним из лучших противопожарных и аварийно-спасательных вертолетов. На сегодняшний день свыше 180 машин находятся в эксплуатации по всему миру. Модернизация вертолета позволила дополнительно повысить его эффективность — обновленная машина обладает уникальными летными характеристиками, современной авионикой и новым комплексом пожаротушения. Вертолет способен не только тушить пожары, но и проводить высокоточные строительно-монтажные работы, выполнять санитарно-эвакуационные и поисково-спасательные задачи, перевозить грузы», — отметил первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев.

Программа модернизации Ка-32 включает в себя его оснащение «стеклянной кабиной» с системой бортового радиоэлектронного оборудования, более мощными двигателями ВК-2500ПС-02 и новой системой пожаротушения. Двигатели ВК-2500ПС-02 существенно улучшат летные характеристики вертолета в жарких и горных условиях. При этом основное преимущество нового мотора — повышенный ресурс и надежность при работе с внешней подвеской.

Впервые Ка-32А11М был презентован на авиационно-космическом салоне МАКС-2021.