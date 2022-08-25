В забайкальском Дарасуне открыли новый мост через Ингоду

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В поселке Дарасун Карымского района Забайкалья запустили движение по новому мосту после трехлетней реконструкции по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», работы на объекте продолжаются.

«Перевод движения на основной мост позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение для жителей Дарасуна, и приступить к разборке временного. Сейчас техническая готовность сооружения — 85%, помимо завершения всех работ на объекте, подрядчик выполнит ремонт дороги между мостом путепроводом, который был реконструирован ранее», — рассказал и.о. руководителя регионального Минстроя Сергей Кривощеков.

Он отметил, что мост фактически построили заново — возвели пять опор на буронабивных сваях, которые заглубили в дно реки на 12 метров. Прежние опоры были на естественном основании, новые решения продлят срок службы моста.

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