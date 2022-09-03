Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз проекта RSD59
На заводе «Красное Сормово» состоялся спуск на воду сухогрузного теплохода проекта RSD59 — восьмого судна в серии из одиннадцати сухогрузов. После спуска сухогруз будет достраиваться на воде, а затем пройдёт ходовые испытания и будет передан заказчику.
Строящаяся на сормовском заводе серия сухогрузов RSD59 — одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда этого проекта составляют основу современного грузового флота страны.
Крестной матерью нового судна стала начальник отдела расчетов с персоналом завода «Красное Сормово» Татьяна Кашина. Счастлива, что мне доверили принять участие в таком важном событии. Знаю, сколько труда и любви к своему делу вкладывают в строительство судов наши корабелы. Теперь буду внимательно следить за трудовой судьбой своего крестника. Семь футов под килем! — поделилась впечатлениями Татьяна Кашина.
Проект RSD59 разработан Морским инженерным бюро — СПБ. Строящаяся серия — одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы.
|Основные характеристики сухогруза проекта RSD59:
|Длина максимальная
|141,00 м
|Ширина габаритная
|16,98 м
|Высота борта
|6,00 м
|Осадка (в море/в реке)
|4,50/3,60 м
|Дедвейт в море при осадке 4,50 м
|7445 т
|Дедвейт в реке при осадке 3,60 м
|5112 т
|Автономность (река/море)
|20/12 суток
|Количество трюмов
|2
|Объем грузовых трюмов
|11200 м3
|Контейнеровместимость (трюм/палуба)
|252 (192/60) TEU
|Мощность
|2x1200 кВт
|Экипаж/мест
|11/14 человек + лоцман
|Скорость при осадке 4,50 м
|около 10,2 узлов
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