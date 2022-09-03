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Судостроение и судоходство

Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз проекта RSD59

 © paluba.media

На заводе «Красное Сормово» состоялся спуск на воду сухогрузного теплохода проекта RSD59 — восьмого судна в серии из одиннадцати сухогрузов. После спуска сухогруз будет достраиваться на воде, а затем пройдёт ходовые испытания и будет передан заказчику.

Строящаяся на сормовском заводе серия сухогрузов RSD59 — одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда этого проекта составляют основу современного грузового флота страны.

Крестной матерью нового судна стала начальник отдела расчетов с персоналом завода «Красное Сормово» Татьяна Кашина. Счастлива, что мне доверили принять участие в таком важном событии. Знаю, сколько труда и любви к своему делу вкладывают в строительство судов наши корабелы. Теперь буду внимательно следить за трудовой судьбой своего крестника. Семь футов под килем! — поделилась впечатлениями Татьяна Кашина.

Проект RSD59 разработан Морским инженерным бюро — СПБ. Строящаяся серия — одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы.

Основные характеристики сухогруза проекта RSD59:
Длина максимальная 141,00 м
Ширина габаритная 16,98 м
Высота борта 6,00 м
Осадка (в море/в реке) 4,50/3,60 м
Дедвейт в море при осадке 4,50 м 7445 т
Дедвейт в реке при осадке 3,60 м 5112 т
Автономность (река/море) 20/12 суток
Количество трюмов 2
Объем грузовых трюмов 11200 м3
Контейнеровместимость (трюм/палуба) 252 (192/60) TEU
Мощность 2x1200 кВт
Экипаж/мест 11/14 человек + лоцман
Скорость при осадке 4,50 м около 10,2 узлов
Источник: https://paluba.media/news/34334

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