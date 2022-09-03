Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз проекта RSD59

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На заводе «Красное Сормово» состоялся спуск на воду сухогрузного теплохода проекта RSD59 — восьмого судна в серии из одиннадцати сухогрузов. После спуска сухогруз будет достраиваться на воде, а затем пройдёт ходовые испытания и будет передан заказчику.

Строящаяся на сормовском заводе серия сухогрузов RSD59 — одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда этого проекта составляют основу современного грузового флота страны.

Крестной матерью нового судна стала начальник отдела расчетов с персоналом завода «Красное Сормово» Татьяна Кашина. Счастлива, что мне доверили принять участие в таком важном событии. Знаю, сколько труда и любви к своему делу вкладывают в строительство судов наши корабелы. Теперь буду внимательно следить за трудовой судьбой своего крестника. Семь футов под килем! — поделилась впечатлениями Татьяна Кашина.

Проект RSD59 разработан Морским инженерным бюро — СПБ. Строящаяся серия — одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы.