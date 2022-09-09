В столичном Лианозово открылся сборочно-комплектовочный цех производителя подшипников

BS Bearing © Фото из открытых источников

Международный подшипниковый бренд BS Bearing открыл сборочно-комплектовочный цех в московском районе Лианозово!

За последние полгода в связи с введенными санкциями с российского рынка ушли крупнейшие производители промышленных подшипников SKF и Timken, практически прекращены поставки подшипников таких известных брендов, как INA, FAG, NSK и NTN-SNR и многих других.

Образовавшимся вакуумом на российском подшипниковом рынке поспешили воспользоваться многочисленные производители из Китая и Юго-Восточной Азии. Вопреки стереотипам, в этом регионе работает множество достойных производителей, качество и надежность которых на уровне ведущих европейских и японских брендов.

В самом начале 2022 года на российский рынок пришел международный подшипниковый бренд BS Bearing. Он образован несколькими подшипниковыми заводами из стран Юго-Восточной Азии и Китая, которые создали партнерство для совместного продвижения их продукции на внешних рынках. Они совместно разрабатывают и производят подшипники под единым BS Bearing.

Ассортимент BS Bearing включает все основные серии стандартных промышленных подшипников, в том числе, полностью совместимые аналоги западных брендов.

И вот, всего через полгода после появления в России, этот молодой бренд сделал следующий шаг: в московском районе Лианозово в тесном партнерстве с эксклюзивным дистрибьютором компанией Подшипник.ру запустили сборочно-комплектовочный цех.

«Для нашего бренда стало привычным, что разные компоненты подшипников и операции по их сборке и тестированию проводятся на разных площадках и даже в разных странах. Для оптимизации логистики и ускорения поставок российским покупателям мы решили перенести в Россию ряд финальных операции, — рассказывает господин Ченг Вей, руководитель подразделения международного сотрудничества бренда BS Bearing. — Сборочно-комплектовочную площадку в Лианозово на севере Москвы мы рассматриваем как пилотный экспериментальный проект. Здесь мы будем отрабатывать взаимодействие с нашим дистрибьютором в плане поставок и производства».

BS Bearing © Фото из открытых источников

На сборочно-комплектовочной площадке в Лианозово, которая заняла несколько складских помещений дистрибьютора Подшипник.ру, располагается ряд важных участков:

— Участок тестирования и контроля качества

Здесь контролируется качество обойм, сепараторов и тел качения, а также готовых подшипников. Выборочно проверяются геометрические размеры, соответствие заявленным техническим характеристикам.

BS Bearing © Фото из открытых источников

— Участок финальной сборки

На данном участке собирают из комплектующих несколько наиболее ходовых типоразмеров конических и сферических роликоподшипников, а также игольчатых роликоподшипников.

BS Bearing © Фото из открытых источников

— Участок маркировки и упаковки

На данном участке производится лазерная маркировка подшипников, их запайка в брендированные влагонепроницаемые пакеты и укладка в коробки.

BS Bearing © Фото из открытых источников

— Участок комплектации и отгрузки

Партии упакованных подшипников несколько раз в неделю отгружаются на центральный и региональные склады эксклюзивного дистрибьютора компании Подшипник.ру и поступают в розничную продажу. На данном участке комплектуются и прямые поставки для крупных оптовых покупателей по всем российским регионам.

Пока производственно-комплектовочная площадка в Лианозово имеет очень скромную производительность — до нескольких сотен подшипников в сутки. Однако уже к началу 2023 года производительность может вырасти в несколько раз, в соответствии с растущим спросом на аналоги подшипников западных брендов, ушедших с российского рынка.

В среднесрочных планах BS Bearing — постепенное повышение уровня локализации производства подшипников в России. Многие компоненты могут закупаться у российских поставщиков, так как характеристики российских подшипниковых сталей и качество изготовление штампованных и фрезерованных сепараторов ни в чем не уступают европейским или азиатским брендам.