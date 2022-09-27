Лаборатория конструируется по запросу клиента: мобильные модульные зоны МАРС-1 от «АВТех»

Компания «АВТех» уже много лет оснащает самые разные лабораторные помещения предприятий самой разной специализации и с различными же запросами. Отсюда и возникла идея высокой мобильности конструкций — проектировщики создали лабораторию-трансформер чистой зоны МАРС-1.

Важно! Внешняя легкость нисколько не скажется на технических характеристиках лаборатории. Возможно создание системы фильтрации потока воздуха и изменение технических задач в процессе работы. Если поменялось техническое задание, совсем не обязательно перестраивать основное помещение. Понадобится только перепланировать непосредственное рабочее пространство.

© Фото из открытых источников

Где конструкции МАРС-1 могут найти применение:

если необходима рабочая зона с контролем чистоты воздуха, давления, температуры;

если предприятию нужно оснастить виварии, биотехнологические производства;

если существует необходимость создать помещение работы с потенциально опасными агентами.

© Фото из открытых источников

Примеры крупных проектов с применением конструкций МАРС-1 можно увидеть по ссылке.

Проектировку и все расчеты «АВТех» берет на себя. Специалисты компании способны выполнить практически любую задачу клиента.