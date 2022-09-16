Новые российские самолеты | Санкции | Есть ли будущее у отечественной авиации? | «Наше Всё»
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=71213206&id=456244643&hash=23e1f08f5f416e54
Источник: https://vk.com/wall-166596029_187473
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