Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Новые российские самолеты | Санкции | Есть ли будущее у отечественной авиации? | «Наше Всё»

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=71213206&id=456244643&hash=23e1f08f5f416e54
Источник: https://vk.com/wall-166596029_187473

авиация, МС-21
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,