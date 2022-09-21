Волгоградская область собрала рекордный урожай зерновых в 2022 году
В Волгоградской области почти завершена уборочная страда. В регионе на 18 августа намолочено 6 млн тонн зерна, что позволило области выйти на четвёртое место в стране по сбору урожая после Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв.
Средняя урожайность составила 32 ц/га, в Еланском районе 50 ц/га. Многие районы перешагнули 300-тысячный рубеж по намолоту — Еланский, Новониколаевский, Михайловский, Октябрьский, Урюпинский.
Урожай Волгоградской области — лучший с 1970 года, когда было намолочено 6,5 млн тонн.
Всего в России на 19 сентября собрано 133,5 млн тонн зерна со средней уражайностью 34,4 ц/га. Уборочная страда продолжается.
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