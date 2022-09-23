На нефтеперекачивающую станцию «Печора» поставлено отечественное энергетическое оборудование
ОАО «ВНИИР», входящий в группу компаний «АБС Электро», произвело поставку энергетического оборудования на нефтеперекачивающую станцию «Печора», принадлежащую АО «Транснефть-Север».
На объект поставили устройство безударного плавного пуска высоковольтных двигателей (СПП ЭД УБПВД) в составе шкафа контроллера ШК-СБП.
В ШК установлен промышленный контроллер, который имеет порт VGA, разъемы USB, возможность подключить мышь и клавиатуру, накопители стандарта MicroSD. Также в шкаф встроен сенсорный дисплей, на который в режиме реального времени выводится информация о состоянии оборудования и диагностические сообщения.
Комплект УБПВД будет осуществлять работу четырех насосных агрегатов, оснащенных асинхронными электродвигателями мощностью 2500 кВт и напряжением 10 кВ.
НПС «Печора» расположена в Республике Коми и входит в состав магистрального нефтепровода Уса — Ухта. В рамках действующего договора с АО «Транснефть-Север» произведена модернизация устройства УБПВД, поставленного ОАО «ВНИИР» ранее.
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