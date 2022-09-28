Расширение линейки открытых бортовых полуприцепов BONUM

Завод БОНУМ продолжает расширять и совершенствовать линейку магистральной техники BONUM MAIN LINE.

Ранее мы анонсировали выход трёхосной модели открытого бортового полуприцепа, который используется для перевозки огромного перечня грузов: строительных, металлопроката, палет, крупногабаритных грузов и т. д.

На фото ниже представлен трехосный БОНУМ с высотой бортов 600 мм.

Трехосная модель полуприцепа © Фото из открытых источников

Осевую формулу и высоту бортов грузоперевозчики выбирают самостоятельно, исходя из специфики бизнеса.

Для некоторых целей необходимы БОНУМы с высотой борта 800 мм и четырьмя осями. Такую модель завод также разработал и успешно испытал

увеличенная высота борта и осевая формула с вынесенной осью © Фото из открытых источников

У открытого бортового полуприцепа BONUM сварная рама усиленной конструкции из стали повышенной прочности.

В боковой обвязке рамы помимо потайных петель присутствуют закладные под коники.

Стойки и борта бонума съемные. Это значит, что при желании его можно использовать как открытую грузовую платформу.

Те, кому посчастливилось испытать полуприцеп на практике высоко его оценили.Транспортировка грузов, по мнению водителей, стала проще за счет продуманного оснащения полуприцепа