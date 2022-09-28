Вершина технологий! Уникальное Российское производство на заводе «Кирскабель»

Всем привет. Я работаю на RusCable.Ru, а до этого работал на кабельном и полимерном заводе. Сам был уже на 40+ кабельных заводов в России и даже был на кабельном заводе в Дубае. Много всего видел, смотрел, но есть вещи, которые удивляют все равно, поэтому делюсь таким контентом.

Информации в интернете о производстве кабеля с минеральной изоляцией реально нигде нет. Ощущение, что люди даже не представляют, что такой кабель может быть, для чего он нужен и как его производят в России.

Мы были на заводе «Кирскабель» и сняли видео про «Кабель судного дня». Суть простая — кабель делают внутри металлической трубы и потом волочат и растягивают. В итоге получается супер-плотный монолитный кабель, который практически неуязвим.

Это Российское производство, а вообще такой темой занимается только Россия, Великобритания и Япония. Проект снимали панорамной камерой, долго монтировали, озвучивали. Но это действительно уникальные технологии и производство.

Вот ссылка на YouTube https://youtu.be/of95YlMf0xs

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/of95YlMf0xs

Я был на этом производстве, плюс сам имею опыт работы на заводе и за время работы побывал на 30+ производствах. Если будут вопросы — задавайте, с радостью отвечу.