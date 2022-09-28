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Вершина технологий! Уникальное Российское производство на заводе «Кирскабель»

Всем привет. Я работаю на RusCable.Ru, а до этого работал на кабельном и полимерном заводе. Сам был уже на 40+ кабельных заводов в России и даже был на кабельном заводе в Дубае. Много всего видел, смотрел, но есть вещи, которые удивляют все равно, поэтому делюсь таким контентом.

Информации в интернете о производстве кабеля с минеральной изоляцией реально нигде нет. Ощущение, что люди даже не представляют, что такой кабель может быть, для чего он нужен и как его производят в России.

Мы были на заводе «Кирскабель» и сняли видео про «Кабель судного дня». Суть простая — кабель делают внутри металлической трубы и потом волочат и растягивают. В итоге получается супер-плотный монолитный кабель, который практически неуязвим.

Это Российское производство, а вообще такой темой занимается только Россия, Великобритания и Япония. Проект снимали панорамной камерой, долго монтировали, озвучивали. Но это действительно уникальные технологии и производство.

Вот ссылка на YouTube https://youtu.be/of95YlMf0xs

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/of95YlMf0xs

Я был на этом производстве, плюс сам имею опыт работы на заводе и за время работы побывал на 30+ производствах. Если будут вопросы — задавайте, с радостью отвечу.
Источник: https://www.ruscable.ru/story/unkomtekh_360

производство, ункомтех, кабель, кирскабель, атомная энергетика, военная техника, 360
  • Нет аватара КТ835
    29.09.2216:19:33

    40+? Можно список?

    #1254092
    • Сергей Кузьминов Сергей Кузьминов
      30.09.2215:40:19

      Ну поехади

      ОКЗ

      ЭКСПЕРТ

      ЭНТЭ

      ВОКЗ

      Пласткрафт

      СПКБ

      Подольсккабель

      Электропровод

      ВНИИКП (4-е отделение)

      ВНИИКП (испытательный центр)

      Экспокабель

      Кабель-Арсенал

      Москабель

      Москабель-Фуджикура

      Москабель-Обмоточные провода

      Элкат

      Эстралин

      ВНИИКП (Москва)

      Спецкабель

      Санкт-Петербург

      Севкабель

      ТК-Прок

      Экокабель (бывший Эксваер)

      Нижний Новгород:

      ЭЛКАБ

      Кирскабель

      Донкабель

      Кубанькабель

      Калужский кабельный завод

      Людиновокабель

      Цветлит

      Сарансккабель

      Саранскабель-Оптика

      ЭМ-Кабель

      ЭМ-Кат

      ЭМ-Пласт

      Кавказкабель

      Генезис (полимеры)

      ЭКО-Компаунд (полимеры)

      Смоленскэлектрокабель

      Изолятор

      Изолятор-АКС

      Режкабель

      ОКБ КП

      Может еще кого-то забыл, но плюс минус получается

      #1254143
  • Kolyda Kolyda
    29.09.2216:32:12

    В юности, в начале шестидесятых годов, работал на заводе «Амуркабель» и дальнейшая моя производственная деятельность была связана с монтажом, испытаниями и определением мест повреждения кабельных линий. Надеялся увидеть что-то новое, но увы. Тема очень интересная, но сам фильм снят отвратительно. Бессистемные броски по цеху снятые в непонятном ракурсе, открытый склад продукции, кабинет директора? Что может понять человек абсолютно не знакомый с кабельным производством?

    Теме жирный плюс, а фильму жирный минус

    #1254096
    • Сергей Кузьминов Сергей Кузьминов
      30.09.2215:41:13

      Посмотрите наши другие форматы, возможно Вам понравится. На канале много контента, есть где «экщшен», а есть практически без монтажа видео и фильмы. По многим заводам есть

      #1254144
  • Нет аватара vajo
    30.09.2211:19:06

    Лучше бы не снимали панорамной камерой. Типа понты такие, что такая камера есть? Не понимаю, в чем смысл показывать искажённое изображение?

    Отредактировано: vajo~11:21 30.09.22
    #1254127
    • Сергей Кузьминов Сергей Кузьминов
      30.09.2215:27:10

      Так можно посмотреть и в обычном формате) По ссылке — удобно смотреть и рассматривать) В видео — позволяет показать пространство, а не искажение. Часто оборудование, люди и помещения не позволяют понять даже «геометрию» пространства. С панорамной камерой — искажения есть, но и больше «ширина» кадра.

      #1254142
      • Kolyda Kolyda
        30.09.2216:11:30

        «Кабель судного дня». Такого не бывает, откройте справочник «Провода, шнуры, кабели», в нем описаны сотни конструкций кабелей — силовых и связных, термостойких, бензо-масло стойких и т. д. и т. п., конструкция «судного дня» не описана.

        Новая, интересная, технология получения термостойкого кабеля, доведенная до ума на «Кирскабель», на древнем (68 года, как вы указали) оборудовании, вызывает искреннее уважение к его специалистам. Так наверное надо и показать это достижение так, чтобы заинтересовать молодежь перспективами работы над такими изделиями/технологиями.

        С панорамной камерой — искажения есть, но и больше «ширина» кадра.

        Что можно понять в этих «панорамах» длящихся доли секунд, что можно увидеть? Девчонку с крутящимся над ней коптером?

        Посмотрите в архивах старые советские документальные фильмы, поучитесь у мастеров.

        #1254146
        • Сергей Кузьминов Сергей Кузьминов
          30.09.2218:02:07

          Вот, чтобы молодую аудиторию привлечь и нужно показать «кабели судного дня». Потому что про «кабели с минеральной изоляцией» — название для специалистов, а «Кабель судного дня» — для развлечения. А вот по поводу «панорам» — тут есть и вкусовщины элемент. Кто не был на заводе — тому может быть и интересно. Про советские фильмы — там тоже совсем разные по содержательности есть)

          #1254160
          • Kolyda Kolyda
            30.09.2218:08:57

            Естественно у каждого собственное мнение и понимание. У меня, электромонтажника и наладчика с полувековым стажем, оно свое, вы видите по другому и отстаиваете свой подход. Удачи вам.

            #1254161
            • Сергей Кузьминов Сергей Кузьминов
              30.09.2218:10:44

              А вы сталкивались с таким кабелем где-то в работе?

              #1254162
              • Kolyda Kolyda
                30.09.2218:31:46

                А вы сталкивались с таким кабелем где-то в работе?

                Нет. Про эту технологию узнал только из этой заметки. Я много лет занимался в основном силовыми высоковольтными кабелями разных типов до 35 кВ включительно. Испытания и ОМП. Аппаратурой для испытаний и ОМП. Немного спецкабель связи на объектах МО. Ну и разными типами установочных кабелей на промстроительстве. На кабельном заводе работал в пацанах в 62-63 годах, в электроцехе — ремонт оборудования для производства кабелей. Так что с основными технологиями знаком.

                #1254165
                • Сергей Кузьминов Сергей Кузьминов
                  30.09.2219:15:55

                  У нас скоро будет из этой же серии видео 500 кВ Русской независимости как раз про кабель на 500 кВ, который делают на том же заводе. Тоже обязательно опубликуем) Еще про муфты на 110 кВ будет, там свои нюансы) Сшитый полиэтилен везде. Про бумагу — у нас нет(

                  #1254166
                  • Kolyda Kolyda
                    30.09.2221:37:32

                    Помню как в семидесятые внедряли термоусадочные заделки. муфты. Наш главный инженер побывал на электротехнической выставке ГДР в Москве и был свидетелем как представитель фирмы попросил первопопавшуюся женщину ассистировать ему в демонстративном монтаже термоусадочной муфты. И объяснял всем как это просто, даже русская женщина может.

                    Про бумагу — у нас нет

                    Бумага свое отжила. Большая номенклатура кабелей с бумажной и бумажно-масляной изоляцией выпускалась ранее. Захватил этот момент.

                    #1254172
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