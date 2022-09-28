Второе краболовное судно спустили на воду на Находкинском судоремонтном заводе

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28 сентября 2022 года на Находкинском судоремонтном заводе прошла церемония спуска на воду второго краболовного судна из восьми строящихся на заводе судов по государственной программе «квоты под киль». Краболовное судно «Дмитрий Коноплев» — построено по заказу ООО ТРК (входит в группу компаний «Антей»).

Судно предназначено для эксплуатации в неограниченных районах, в особенности для промысла в условиях бассейнов Охотского и Берингова морей. На борту установлено промысловое оборудование, позволяющее вести промысел краба с помощью ловушек, его сортировку и хранение в клетях в 9 танках с охлажденной морской водой, общим объемом 640 м3. Специальная система циркуляции охлажденной морской воды, изготовленная полностью из пластиковых трубопроводов, работает в полуавтоматическом режиме и предусматривает все возможные варианты эксплуатации.

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Краболов назван в честь Дмитрия Владимировича Коноплева, заместителя генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» — управляющего директора АО «Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова». За 10 лет руководства ведущим предприятием оборонной промышленности действительный государственный советник Российской Федерации III класса Д.В. Коноплев успел многое. При его непосредственном участии российская армия получила новые образцы вооружения и военной техники.

Основные характеристики судна:

— общая длина — 57,70 м;

— длина между перпендикулярами — 56,80 м;

— ширина теоретическая — 12,60 м;

— максимальная осадка — 5,0 м;

— высота борта до главной палубы — 7,50 м;

— площадь кормовой рабочей палубы, прибл. — 140 м2;

— валовая вместимость согласно INC 1969 (прибл.) — 1550 рег. т.;

— эксплуатационная скорость при осадке 5,0 м, при 85% MCR, прибл. — 12,3 уз;

— дедвейт, прибл., при осадке 5 м — 1200 т;

— автономность судна — 45 суток.

Первое судно «Капитан Хазан» было спущено на воду 8 сентября 2022 года. Находкинский судоремонтный завод — единственный завод в России, где одновременно строится восемь краболовных судов одного типа. Третье краболовное судно будет спущено на воду в октябре 2022 года. Далее на суда будут устанавливать оборудование и проводить швартовые, ходовые испытания.