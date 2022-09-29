На Северной верфи спустили на воду ярусолов-процессор «Гандвик-2»
На судостроительном заводе «Северная верфь» спустили на воду ярусолова-процессора «Гандвик-2» проекта MT1112XL. Церемония состоялась 29 сентября.
Напомним, закладка ярусолова-процессора «Гандвик-2» состоялась 30 января 2019 года. Судно строится в рамках программы инвестиционных квот по заказу Рыболовецкой компании «Вирма», входящей в группу «Карельский рыболовный флот» (K-Flot).
Всего в рамках механизма инвестиционных квот по заказу РК «Вирма» Северная верфь должна построить три ярусолова-процессора проекта MT1112XL: «Гандвик-1», «Гандвик-2» и «Гандвик-3». По этому же проекту корабелы строят ярусолов «Марлин» для компании «Глобус».
Ярусолов-процессор проекта MT1112XL — справка
Разработчик концепт-проекта — Marin Teknikk AS
Длина — 58,6 м
Ширина — 13 м
Валовая вместимость — 2 200 т
Скорость макс. — 13 уз
Экипаж — 30 чел.
Автономность плавания — 45 дней
Ледовый класс — ICE-3
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