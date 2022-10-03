Инженеры будущего: подводный аппарат от команды «Гидронавтика» на нашем производстве

На наше производство в Технопарк Зубово этим летом приезжала команда из Учебно-научного молодежного центра «Гидронавтика» МГТУ им Баумана. На встрече ребята рассказали о своем проекте — гибридном необитаемом подводном аппарате «СевеРОВ». О том, как это было, смотрите в новом видео.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/dF3sTsXikAo