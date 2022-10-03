У КАМАЗа появился испытательный трек для автоуправляемых грузовиков

© s.auto.drom.ru

Камский автозавод сообщил, что запустил новый полигон для тестирования автомобилей, в том числе беспилотных. Испытательная база расположена в непосредственной близости от Научно-технического центра (НТЦ) компании в Набережных Челнах.

На полигоне можно проверять в работе весь спектр техники КАМАЗа, включая перспективные беспилотники. Здесь есть условия для тестироваия управляемости, устойчивости, тормозов, шумоизоляции. Кроме того, с помощью этой базы будут испытывать узлы и агрегаты на надежность, настраивать электронные системы безопасности, доводить комплексы помощи водителю (ADAS), системы управления роботизированных авто.

Всего возвели более десяти сооружений, основная дорога — полоса длиной 770 м и шириной 16 м. Организованы динамическая платформа диаметром 120 м с искусственным орошением для испытаний по управляемости транспортных средств, дорога с переменными неровностями шириной 4 м и вымощенное булыжником покрытие шириной 4 м для оценки вибронагруженности автомобилей и ресурсных испытаний. Также построены комплекс подъемов различной крутизны и другие объекты.

Для тестирования систем ADAS создана дорога с асфальтобетонным покрытием шириной 12 м с тремя полосами движения, тоннель с искусственным освещением для настройки автосвета. Есть спецплощадка 235×106 м — имитация города с макетами зданий, перекрестками и светофорами, которая позволяет анализировать, как роботизированный автомобиль ведет себя в реальных условиях.

На этой базе можно проводить до 80% необходимых дорожных испытаний, заявил директор по развитию КАМАЗа Ирек Гумеров.

Строительство нового полигона длилось полтора года, вложения в проект составили миллиард рублей. До сих пор КАМАЗу приходилось для основной части испытаний гонять прототипы в Московскую область, на полигон НАМИ в Дмитрове. Создание собственной площадки — это, во-первых, снижение расходов на испытания, а во-вторых, повышение эффективности работы инженеров, ведь они отныне могут проверять конструкции в непосредственной близости от НТЦ.

При этом на КАМАЗе отмечают, что компания все равно будет проводить некоторые виды тестов в Дмитрове.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru