Волгоградские химики освоили выпуск новых импортозамещающих реагентов

Научно-производственное предприятие «КФ» на площадке в Волжском (Волгоградская область) разработало и приступило к выпуску реагента для очистки трубопроводов по заказу компании «Газпром». Новый химреагент также поможет продлить срок службы трубопроводов.

«Российский „Росфлок ИК-С“ призван заместить немецкий аналогичный продукт. На данный момент он прошел все тестирования и стендовые испытания. Первая партия в 50 тонн уже отправлена заказчику», — пояснил директор ООО НПП «КФ» Михаил Орлянский.