Пошёл Таймырский уголь
4 октября отгружена первая партия угля, добытая на Сырадасайском месторождении на Таймыре.
Проект освоения Сырадасайского каменноугольного месторождения с объёмом инвестиций более 33 млрд рублей реализуется компанией «Северная звезда». Строительство кластера включает создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год — на втором, строительство обогатительной фабрики, морского порта «Енисей», автодороги, вахтового поселка, электростанции, аэродрома.
Освоение Сырадасайского месторождения коксующихся углей обеспечит транспортировку по СМП до 7 млн т/год угля к 2026 году.
Это самое северное месторождение угля в Красноярском крае. Здесь многое определяется словом «самый» — конвейер, технологии, морские суда. Сейчас на месторождении идёт этап активного строительства объектов, а на угольном разрезе продолжаются работы по вскрытию угольного пласта.
Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон на Таймыре, ресурсы месторождения оцениваются в более чем 5 млрд тонн.
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