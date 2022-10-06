В Старом Осколе открылся Центр малоинвазивной хирургии
Здесь будут проводить малоинвазивные операции — вмешательства практически бескровные и безболезненные. Новое направление в медицине значительно снижает риск возможных осложнений и сокращает восстановительный период.
Первая не только в Белгородской области, но и во всём Черноземье — комплексная интегрированная операционная, которая выводит медицину на совершенно новый уровень. Подобных в стране всего около двухсот. Непосредственно со своего рабочего места врач-хирург, не отвлекаясь от операции, может получать любую текстовую, графическую, видеоинформацию, заключения МРТ, СКТ, в формате онлайн проводить консультации с медиками из любой точки мира.
В операционном блоке — три зала, спроектированных по последнему слову мировой медицинской науки. Установлено передовое высокотехнологичное оборудование.
Площадь самого центра — 6 тысяч квадратных метров. На четырёх этажах разместились приёмное отделение, перевязочные, кабинеты амбулаторного приёма, круглосуточный стационар с 15-ю палатами. Диагностический модуль укомплектован СКТ, ультразвуковым сканером, мобильной рентгеновской установкой «С-дуга». В центре есть и собственная лаборатория. Технический потенциал позволяет предоставлять всю необходимую медицинскую помощь в первую очередь урологической и гинекологической направленности.
Пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта здесь предоставят полный цикл обследования и лечения по принципу «от обращения до полного выздоровления», а также смогут провести онкологический скрининг, обнаружить рак на ранней стадии. Клиника работает с фондом обязательного медицинского страхования.Татьяна Норова главный врач Медицинского центра «Поколение»
Первый центр «Поколение» в Белгородской области открыли в Старом Осколе ещё в 2001 году. Этот уже тринадцатый по счёту в регионе. В каждом помощь многодетным, малообеспечнным семьям, ветеранам, инвалидам оказывают бесплатно. В новом медцентре работают 42 врача по 20 направлениям. Специалисты проходили стажировки в ведущих европейских и российских клиниках.
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