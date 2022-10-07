«Уралтрансмаш» досрочно передал в Минобороны РФ партию модернизированных гаубиц «Мста-С»
«Уралтрансмаш» (в составе концерна «Уралвагонзавод», входит в «Ростех») досрочно поставил в Минобороны партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» после капитального ремонта с модернизацией по гособоронзаказу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия в пятницу.
«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года „Уралтрансмаш“ досрочно отправил партию самоходных гаубиц 2С19М2 „Мста-С“ после капитального ремонта с модернизацией в Минобороны РФ. Гаубицу оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем. При доведении САУ до уровня 2С19М2 была улучшена прицельная скорострельность до 10 выстрелов в минуту и точность наведения. Также введен режим огневого налета, что позволяет одним орудием поразить цель пятью выстрелами одномоментно, а затем покинуть огневую позицию. Кроме того, улучшены условия обитаемости экипажа», — говорится в сообщении.
Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» имеет несколько уникальных тактико-технических характеристик, среди них — высокая скорострельность, возможность ведения огня различными типами снарядов, а также возможность быстрого занятия и покидания огневой позиции.
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