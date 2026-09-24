Всё произведено в России: РЖД тестируют оборудование для ВСМ

Полномасштабный испытательный участок позволяет проверить российские элементы пути, технологии сборки и ремонтопригодность до их тиражирования на высокоскоростной магистрали.

Почти полуторакилометровую площадку для тестов возвели на территории Ленинградской области, между Саблино и Тосно. Фактически это уменьшенная копия будущей ВСМ: на ней уложены все составляющие верхнего строения дороги, разработанные для этой трассы. Проверка идёт в режиме, приближенном к настоящей работе.

Диагностику инфраструктуры ведут при помощи «Сапсана». Кроме штатного оборудования, состав получил 35 дополнительных измерительных комплексов. Они считывают 43 параметра динамики, включая те, что лежат в основе расчёта плавности хода — ощущений пассажира в пути.

Один проход состава формирует на единственном регистрирующем пункте до 3 Гб сведений. Суммарный объём данных, собираемых при этом со всей площадки, сравним с книжным фондом из 40 000 томов по 200 страниц каждый. Помимо самого поезда, свыше 1500 сенсоров размещено на всех частях инфраструктуры, а 68 из них заложили в тело земляного полотна ещё при возведении.

Динамические испытания полного цикла вскрывают напряжения, возникающие в конструкции, и её смещения от действия «Сапсана». Замеры ускорений и вибраций дают представление о силе внешних нагрузок на верхнее строение дороги и о взаимной работе его элементов. Отдельные элементы изучают на предмет надёжности и ремонтопригодности в рамках эксплуатационных тестов.

Итоги обкатки дадут возможность подтвердить проектные параметры, отточить технологии сборки и обслуживания, а также подготовить решения для повсеместного внедрения на всей магистрали.