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Е. Середа Транспорт, спецтехника и логистика

Всё произведено в России: РЖД тестируют оборудование для ВСМ

Полномасштабный испытательный участок позволяет проверить российские элементы пути, технологии сборки и ремонтопригодность до их тиражирования на высокоскоростной магистрали.
Скриншот видео РЖД © t.me

Почти полуторакилометровую площадку для тестов возвели на территории Ленинградской области, между Саблино и Тосно. Фактически это уменьшенная копия будущей ВСМ: на ней уложены все составляющие верхнего строения дороги, разработанные для этой трассы. Проверка идёт в режиме, приближенном к настоящей работе.

Диагностику инфраструктуры ведут при помощи «Сапсана». Кроме штатного оборудования, состав получил 35 дополнительных измерительных комплексов. Они считывают 43 параметра динамики, включая те, что лежат в основе расчёта плавности хода — ощущений пассажира в пути.

Скриншот видел РЖД © t.me

Один проход состава формирует на единственном регистрирующем пункте до 3 Гб сведений. Суммарный объём данных, собираемых при этом со всей площадки, сравним с книжным фондом из 40 000 томов по 200 страниц каждый. Помимо самого поезда, свыше 1500 сенсоров размещено на всех частях инфраструктуры, а 68 из них заложили в тело земляного полотна ещё при возведении.

Динамические испытания полного цикла вскрывают напряжения, возникающие в конструкции, и её смещения от действия «Сапсана». Замеры ускорений и вибраций дают представление о силе внешних нагрузок на верхнее строение дороги и о взаимной работе его элементов. Отдельные элементы изучают на предмет надёжности и ремонтопригодности в рамках эксплуатационных тестов.

Итоги обкатки дадут возможность подтвердить проектные параметры, отточить технологии сборки и обслуживания, а также подготовить решения для повсеместного внедрения на всей магистрали.

Здесь, на полигоне, мы находимся практически в научном центре. Это прорыв в исследованиях, в испытаниях, в строительстве абсолютно новой технологии высокоскоростного движения. Мы уже сейчас понимаем для себя, как будет выглядеть будущая магистраль. Всё, что здесь построено, произведено в России. Это полная импортонезависимость. Мы считаем, что этот продукт в дальнейшем будет экспортироваться. Мы поделимся нашими знаниями, — отметил Олег Белозёров.

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Источник: t.me

Комментарии 3

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  • Савин Иоанн Савин Иоанн24.09.26 16:13:50

    А точно ли испытания «Сапсаном», имеющего совершенно отличную от «Кречета» конструкцию, будут полезными? Понятно, что когда будет готов первый состав, тестировать будут на нём, но столь ли ценны нынешние испытания?

    #1321672
    • Нет аватара DimaY24.09.26 16:57:48

      Ценны, потому что надо проверить именно комплекс датчиков, чтобы весь и комплекс был готов. А то привезут кречет, а полигон не готов.

      #1321673
    • А М А М24.09.26 22:01:25

      Ценны ли испытания не испытанной нигде и никогда (не считая ВНИИЖТ) плиты и новейших стрелочных переводов на прямом участке? Или надо сделать 700 километров, а потом выяснить что нечто было не правильно и переделать с нуля за пару сотен миллиардов? Ведь будут еще испытывать более длинные участки в подмосковье и там будут гонять уже Кречет

      #1321677