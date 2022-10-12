Камкабель освоил кабель с изоляцией из пероксидносшиваемого полиэтилена и алюминиевой оболочкой.

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На «Камском кабеле» разработана и освоена новая конструкция — кабель на среднее напряжение с изоляцией из пероксидносшиваемого полиэтилена и алюминиевой оболочкой.

Такой кабель прокладывается в горной местности и получил обозначение «скальный». Он защищен от проникновения воды, может применяться наравне с кабелем марок 2 г (с двойной герметизацией) в несудоходных водоемах, в грунтах с повышенной влажностью.

Оболочка изделия выполняет функции защитного металлического экрана, бронепокрова, и поперечной герметизации. Операции наложения оболочки и подготовки к испытаниям потребовали поиска и отработки дополнительных навыков и нестандартных технологических решений, подбора и изготовления инструмента, использования различных приспособлений. В результате на «Камском кабеле» было найдено оригинальное решение для стабилизации процесса наложения оболочки, отработана подготовка кабеля к приемо-сдаточным испытаниям.

«Наложение алюминиевой оболочки на кабель с СПЭ-изоляцией создает для нашей продукции конкурентное преимущество. Технически мало кто может изготовить такую конструкцию. Замена проволочного экрана алюминиевой оболочкой толщиной более 1,5 мм повышает механическую прочность, стойкость к повреждениям, выполняет функцию брони. Альтернативные конструкции с применением проволочного экрана, которые обеспечивали бы такие же свойства, требуют дополнительного бронирования, что ведет к удорожанию кабеля. Освоенный нашим предприятием кабель нашел применение в горной местности, включая скалистые грунты, а также при строительстве инфраструктуры автодорог», — отметил технический руководитель инвестиционных проектов ООО «Камский кабель» Илья Маслов.