Последний участок Внуковского шоссе открыли в Новой Москве
12 октября в ТиНАО открыли последний участок Внуковского шоссе — от железнодорожной станции Мичуринец до транспортной развязки с Минским шоссе.
Магистраль стала поперечным направлением между Боровским и Минским шоссе. В конце 2020 года был завершён участок от улицы Самуила Маршака в Переделкине Ближнем до Железнодорожной улицы в районе станции Внуково.
Вся магистраль идёт от транспортной развязки с Минским шоссе и железной дороги Киевского направления МЖД до Боровского шоссе в районе станции столичной подземки «Рассказовка», а также до западной окраины Переделкина, где опять соединяется с Боровским шоссе. Ее общая протяженность составляет 8,7 километра.
По итогам работ также появились велодорожки, несколько подземных пешеходных переходов и шумозащитные экраны. На территории около основного объекта было высажено более 500 деревьев, порядка 6,5 тысячи кустарников и положено свыше 16 гектаров газона.
Ожидается, что запуск данной магистрали сделает лучше транспортную ситуацию и пассажирское сообщение западной части ТиНАО с остальным городом, так как новая дорога соединила ряд пригородных железнодорожных станций и населенных пунктов с Солнцевской линией метрополитена.
Всего с момента присоединения к столице новых территорий в ТиНАО построено более 300 км автомобильных дорог. Согласно Адресной инвестиционной программе Москвы до конца 2023 года здесь планируется ввести в эксплуатацию еще около 150 км.
https://oinfo.r...3.asp?id=164496
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