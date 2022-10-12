Движение по новому 20-километровому участку трассы «Скандинавия» запустили на год раньше срока

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12 октября официально запущено движение по 20-километровому участку трассы «Скандинавия» от пересечения с дорогой «Рощино — Цвелодубово» до поворота на Кирилловское (с 80-го по 100-й км).

Трасса здесь расширена с двух до шести полос движения. Расчётная скорость движения на новом участке составляет 120 км/ч, а пропускная способность — свыше 100 тыс. автомобилей в сутки.

На трассе уложили три слоя асфальта общей толщиной 23 сантиметра и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона — он более долговечен и устойчив к образованию колеи и трещин.

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При реконструкции на развязках были убраны все левые повороты, что повысило безопасность движения, а встречные потоки разделены бетонным барьером. Для защиты от выбегания диких животных установлено 20 километров сетчатого забора по краям трассы.

В ходе работ строители реконструировали три развязки, построили два надземных пешеходных перехода, два прогона на путях миграции диких животных.

Реконструкция участка «Скандинавии» от пересечения с дорогой «Рощино — Цвелодубово» до поворота к поселку Кирилловское стартовала весной 2020 года. Проект предусматривал реконструкцию развязок на 82-м, 86-м и 100-м км, строительство двух надземных пешеходных переходов, двух скотопрогонов на путях миграции диких животных в насыпи дороги, реконструкцию моста через реку Великая.

«Развязка у поворота на Цвелодубово имеет уникальную для Ленинградской области конфигурацию. Она относится к типу „ромб с двумя кольцевыми пересечениями“ и с четырьмя съездами, что обеспечивает высокую скорость движения потоков транспорта», — рассказали в пресс-службе дорожного управления, добавив, что минимальное количество конфликтных точек обеспечивает высокий уровень безопасности, а схема позволяет развернуться при движении из Выборга и Петербурга.

Сейчас в работе у дорожников остаются два участка «Скандинавии» с 100-го по 134-й км. Их должны сдать к октябрю 2024 года. Тогда трасса от въезда на неё с Приморского шоссе в Курортном районе Петербурга и до поворота на Выборг будет полностью новой, широкополосной и скоростной.

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