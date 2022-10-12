Движение по новому 20-километровому участку трассы «Скандинавия» запустили на год раньше срока
12 октября официально запущено движение по 20-километровому участку трассы «Скандинавия» от пересечения с дорогой «Рощино — Цвелодубово» до поворота на Кирилловское (с 80-го по 100-й км).
Трасса здесь расширена с двух до шести полос движения. Расчётная скорость движения на новом участке составляет 120 км/ч, а пропускная способность — свыше 100 тыс. автомобилей в сутки.
На трассе уложили три слоя асфальта общей толщиной 23 сантиметра и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона — он более долговечен и устойчив к образованию колеи и трещин.
При реконструкции на развязках были убраны все левые повороты, что повысило безопасность движения, а встречные потоки разделены бетонным барьером. Для защиты от выбегания диких животных установлено 20 километров сетчатого забора по краям трассы.
В ходе работ строители реконструировали три развязки, построили два надземных пешеходных перехода, два прогона на путях миграции диких животных.
Реконструкция участка «Скандинавии» от пересечения с дорогой «Рощино — Цвелодубово» до поворота к поселку Кирилловское стартовала весной 2020 года. Проект предусматривал реконструкцию развязок на 82-м, 86-м и 100-м км, строительство двух надземных пешеходных переходов, двух скотопрогонов на путях миграции диких животных в насыпи дороги, реконструкцию моста через реку Великая.
«Развязка у поворота на Цвелодубово имеет уникальную для Ленинградской области конфигурацию. Она относится к типу „ромб с двумя кольцевыми пересечениями“ и с четырьмя съездами, что обеспечивает высокую скорость движения потоков транспорта», — рассказали в пресс-службе дорожного управления, добавив, что минимальное количество конфликтных точек обеспечивает высокий уровень безопасности, а схема позволяет развернуться при движении из Выборга и Петербурга.
Сейчас в работе у дорожников остаются два участка «Скандинавии» с 100-го по 134-й км. Их должны сдать к октябрю 2024 года. Тогда трасса от въезда на неё с Приморского шоссе в Курортном районе Петербурга и до поворота на Выборг будет полностью новой, широкополосной и скоростной.
https://regnum....ty/3722430.html
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.