«Росэлектроника» начала продажи приложения «Колибри-SIP» для мобильных устройств
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех получил свидетельство о госрегистрации и начал продажи приложения «Колибри-SIP» для смартфонов и планшетов под управлением операционной системы «Аврора» версии 4.0. При интеграции с VPN-решениями оно позволяет осуществлять защищенный обмен информацией между устройствами для звонков и переписки.
«Колибри-SIP» — полностью отечественный программный продукт. С его помощью можно осуществлять звонки и переписку между любыми абонентами корпоративных IP-АТС. Он не требует разворачивания дополнительных серверов для своей работы и может применяться в ведомственных сетях связи.
SIP-клиент «Колибри-SIP» разработан Пензенским научно-исследовательским институтом концерна «Автоматика» холдинга «Росэлектроника» и внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.
«Включение в реестр — основное доказательство исключительных прав на приложение, оно дает возможность официально передавать авторские права на программный продукт и активно распространять их. Приложение „Колибри-SIP“ может быть адаптировано под требования различных заказчиков. Они уже проявляют интерес к нашему продукту, так как он позволяет избежать зависимости от иностранных технологий. Уже заключен контракт на продажу первых 250 комплектов», — рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.
«Колибри-SIP» может работать совместно с VPN-клиентом «Колибри» или другими VPN-решениями для защиты канала связи. В состав комплексного решения при использовании VPN-клиента «Колибри» входит абонентский специализированный модуль криптографической обработки информации в виде microSD-карты. Модуль построен на отечественной элементной базе, поддерживает российские криптоалгоритмы и имеет встроенные аппаратные средства защиты информации.
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