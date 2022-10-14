Открыта дорога к международному аэропорту Казани

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14 октября открыто движение по участку дороги, соединяющему федеральную автомобильную трассу Р-239 Казань — Оренбург с международным аэропортом Казань.

Реконструкция автомобильной дороги к аэропорту Казани позволила повысить её пропускную способность более чем в два раза и обеспечить проезд транспортного потока с более высокой средней скоростью.

Работы по реконструкции стартовали в 2020 году. Общая стоимость объекта составила 4,7 миллиарда рублей.

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Заезд на аэропортовскую дорогу будет по новому путепроводу. Его построили на 20-м километре автодороги Казань — Оренбург, где интенсивность движения составляет более 22 тыс. автомобилей в сутки. Протяженность путепровода — 71,3 метра. Его построили рядом с существовавшей транспортной развязкой. В итоге получился «полуклевер», который украсили национальным орнаментом.

На обновлённом участке протяженностью 6,4 километра количество полос движения увеличено с двух до четырех. Уложено три слоя асфальтобетона общей толщиной 21 сантиметр, что позволит обеспечить нормативную расчётную прочность. Состав асфальтобетона подобран с учетом особенностей климата и интенсивности движения.Также возведены пять искусственных сооружений, в том числе разворотная эстакада длиной 244 метра. В составе существующей транспортной развязки на автодороге Казань — Оренбург возвели новый путепровод.

Длина дороги составляет 6,4 км, она входит в состав международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, являющегося одной из основных транспортных артерий России.

С учетом того, что дорога стала четырехполосной, в аэропорту Казани дополнительно установили ещё три терминала для пропуска на парковку. Обновленное парковочное оборудование было запущено в тестовом режиме в августе. Таким образом, число въездов и выездов с парковки возросло в два раза — работает шесть шлагбаумов на выезд и шесть на въезд.

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Масштабная реконструкция подъезда к аэропорту столицы Татарстана от трассы Р239 Казань — Оренбург началась в октябре 2020 года. По контракту объект планировалось ввести в 2023 году. Дорога запущена досрочно, все работы на участке выполнены за два года в полном объёме.