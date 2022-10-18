В Запорожскую область доставили первую партию школьных автобусов
В Запорожскую область прибыли 42 новых автобуса для перевозки школьников взамен старых украинских пазиков.
Автобусы с завода и совершенно новые — даже сиденья еще в полиэтиленовой пленке. В первую очередь машины поступят в самые отдаленные школы области. 42 машины — это только начало, планируется заменить весь автопарк.
Новые власти региона уже готовы выделять средства на ремонт и обслуживание автопарка.
В октябре ожидается поставка ещё 13 автобусов.
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