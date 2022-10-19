Построили обход микрорайона Горьковского на А-260 в Волгоградской области
Три года назад взялись за масштабный проект: предстояло расширить 13 км федеральной трассы на западном выезде из Волгограда до четырёх полос, возвести пять путепроводов, две развязки и эстакаду.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/CTaESPpiAIc
А чтобы местным жителям было удобно ждать общественный транспорт, на съездах к Горьковскому и селу Студёно-Яблоновка установили новые автопавильоны. Помимо этого, для маломобильных граждан обустроили пандусы.
Это ещё не всё: расширение А-260 продолжить с 24-го по 41-й км в обход Нового Рогачика, где проживает почти 7 тысяч человек.Здесь же построим путепровод над железной дорогой.
Сегодня реконструированный участок в обход Горьковского способен пропустить до 38 тысяч машин в сутки. Водители сэкономят время в пути, а воздух в жилой зоне станет чище.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.