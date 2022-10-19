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Дорожное строительство

Построили обход микрорайона Горьковского на А-260 в Волгоградской области

 © vk.com

Три года назад взялись за масштабный проект: предстояло расширить 13 км федеральной трассы на западном выезде из Волгограда до четырёх полос, возвести пять путепроводов, две развязки и эстакаду.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/CTaESPpiAIc

А чтобы местным жителям было удобно ждать общественный транспорт, на съездах к Горьковскому и селу Студёно-Яблоновка установили новые автопавильоны. Помимо этого, для маломобильных граждан обустроили пандусы.

 © vpravda.ru

Это ещё не всё: расширение А-260 продолжить с 24-го по 41-й км в обход Нового Рогачика, где проживает почти 7 тысяч человек.Здесь же построим путепровод над железной дорогой.

Сегодня реконструированный участок в обход Горьковского способен пропустить до 38 тысяч машин в сутки. Водители сэкономят время в пути, а воздух в жилой зоне станет чище.

 © riac34.ru

 © riac34.ru

 © riac34.ru

 © riac34.ru

 © riac34.ru
Источник: https://vk.com/rosavtodor?w=wall-67937894_129141

дорожное строительство, Волгоградская область
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