Построили обход микрорайона Горьковского на А-260 в Волгоградской области

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Три года назад взялись за масштабный проект: предстояло расширить 13 км федеральной трассы на западном выезде из Волгограда до четырёх полос, возвести пять путепроводов, две развязки и эстакаду.

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А чтобы местным жителям было удобно ждать общественный транспорт, на съездах к Горьковскому и селу Студёно-Яблоновка установили новые автопавильоны. Помимо этого, для маломобильных граждан обустроили пандусы.

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Это ещё не всё: расширение А-260 продолжить с 24-го по 41-й км в обход Нового Рогачика, где проживает почти 7 тысяч человек.Здесь же построим путепровод над железной дорогой.

Сегодня реконструированный участок в обход Горьковского способен пропустить до 38 тысяч машин в сутки. Водители сэкономят время в пути, а воздух в жилой зоне станет чище.

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© riac34.ru

© riac34.ru

© riac34.ru

© riac34.ru