В Москве открыли 11-километровую дорогу

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Запущено автомобильное движение по дороге Воскресенское — Каракашево — Щербинка. Новая магистраль напрямую соединила ряд столичных районов и населенных пунктов.

Движение по трассе организовано по четырем полосам — по две в каждую сторону. Рядом обустроили тротуары, предусмотрели «карманы» для остановок. За счет перераспределения транспортных потоков снизится также нагрузка на Калужское и Варшавское шоссе.

«Всего с момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО построили больше 350 км дорог. До конца 2023 года здесь планируем ввести в эксплуатацию еще 70 км», — напомнил мэр.