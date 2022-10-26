В Москве открыли 11-километровую дорогу
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/RUJSOOJgnmA
Запущено автомобильное движение по дороге Воскресенское — Каракашево — Щербинка. Новая магистраль напрямую соединила ряд столичных районов и населенных пунктов.
Движение по трассе организовано по четырем полосам — по две в каждую сторону. Рядом обустроили тротуары, предусмотрели «карманы» для остановок. За счет перераспределения транспортных потоков снизится также нагрузка на Калужское и Варшавское шоссе.
«Всего с момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО построили больше 350 км дорог. До конца 2023 года здесь планируем ввести в эксплуатацию еще 70 км», — напомнил мэр.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/16149037
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!