С начала 2024 года в Москве построили более 60 км новых дорог

С начала года возвели 24 искусственных сооружения (путепроводы, эстакады, тоннели) и построили 3 пешеходных моста.

© www.mos.ru

Среди крупных объектов, построенных в этом году:

Участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига;

Дорога, связывающая МСД и Симферопольское шоссе;

Первая очередь трассы Мамыри — Пенино — Шарапово (Новомихайловское шоссе);

Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе.

План на ближайшие три года — строительство более 250 км дорог.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈