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Ivan_82 03 декабря 2024, 15:50 Статистика

С начала 2024 года в Москве построили более 60 км новых дорог

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С начала года возвели 24 искусственных сооружения (путепроводы, эстакады, тоннели) и построили 3 пешеходных моста.

 © www.mos.ru

Среди крупных объектов, построенных в этом году:

  • Участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига;
  • Дорога, связывающая МСД и Симферопольское шоссе;
  • Первая очередь трассы Мамыри — Пенино — Шарапово (Новомихайловское шоссе);
  • Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе.

План на ближайшие три года — строительство более 250 км дорог.

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Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/12094050/

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