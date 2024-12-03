С начала 2024 года в Москве построили более 60 км новых дорог

Ivan_82 03 декабря 2024, 15:50 Статистика
С начала 2024 года в Москве построили более 60 км новых дорогСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
С начала года возвели 24 искусственных сооружения (путепроводы, эстакады, тоннели) и построили 3 пешеходных моста.
Среди крупных объектов, построенных в этом году:
- Участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига;
- Дорога, связывающая МСД и Симферопольское шоссе;
- Первая очередь трассы Мамыри — Пенино — Шарапово (Новомихайловское шоссе);
- Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе.
План на ближайшие три года — строительство более 250 км дорог.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈