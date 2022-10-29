Серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка стартовало в Санкт-Петербурге на площадке Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз — Антей» — Обуховского завода (СЗРЦ).

В настоящее время уже завершена подготовка к серийному выпуску линейки многофункциональных БПЛА. Первые четыреста изделий будут собраны в ноябре, а до конца текущего года запланирован выпуск около тысячи беспилотников. Проект разрабатывался в рамках программы по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Разработка отечественных специалистов выполнена по схеме «квадрокоптер», а за основу проекта был взят самый востребованный и удобный функционал даже для начинающего пользователя. В производстве используются российские современные материалы (карбон, наполненные полимеры и др.), а также широко применяются аддитивные технологии, что обеспечивает БПЛА высокую прочность, малый вес и высокие эксплуатационные характеристики. Аппарат можно эксплуатировать при сильных ветровых нагрузках и отрицательных температурах. Практически все составные части изделия, включая полетный контроллер вместе с его программным обеспечением, созданы и производятся петербургскими предприятиями Концерна ВКО «Алмаз — Антей». Сборка беспилотников осуществляется квалифицированным персоналом на выделенных участках предприятий СЗРЦ с непрерывным контролем качества выпускаемой продукции по стандартам предприятий ОПК.

БПЛА поставляется в водонепроницаемом контуре, защищающем комплект от механических воздействий и обеспечивающий удобство хранения и транспортировки. В поставочный комплект входит все необходимое для эксплуатации изделия: сам БПЛА, два отечественных сменных аккумулятора, планшетный компьютер с установленным программным обеспечением, пульт управления, комплект для передачи видео на мобильное устройство, комплект запасных лопастей и ключ для их установки, соединительные кабели и зарядные устройства. Причем, заряжать отечественный дрон можно, как от обычной розетки, так и от аккумулятора автомобиля, что также облегчает его эксплуатацию для пользователя. В каждый комплект вложен паспорт изделия с отметками ОТК и подробная иллюстрированная инструкция по применению.

Начата работа по совершенствованию летательных аппаратов с целью их оснащения дополнительными возможностями. В 2023 году запланировано расширение линейки и наращивание производства БПЛА данного типа.