ГТЛК поставила в Челябинск всю партию автобусов в рамках нацпроекта БКД
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала в лизинг городскому перевозчику Челябинска ТРЕСТ СКМ 16 автобусов в рамках мероприятия по обновлению городского пассажирского транспорта нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).
Новые автобусы большого класса ЛиАЗ-529267, работающие на компримированном природном газе, уже в скором времени появятся на городских маршрутах."ГТЛК завершила поставку городского транспорта в Челябинск в рамках нацпроекта БКД на 2022 год.
Мы передали новые автобусы в эксплуатацию в сжатые сроки — в течение всего двух недель с даты подписания договора лизинга. Это подтверждает эффективность механизма лизинга ГТЛК, который позволяет регионам страны оперативно и без существенной нагрузки на бюджет обновлять пассажирскую технику и повышать качество жизни граждан", — прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.
С 2020 года ГТЛК поставила в 19 городских агломераций свыше 1,1 тыс. ед. техники по нацпроекту БКД. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта
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