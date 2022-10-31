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Транспорт и логистика

ГТЛК поставила в Челябинск всю партию автобусов в рамках нацпроекта БКД

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала в лизинг городскому перевозчику Челябинска ТРЕСТ СКМ 16 автобусов в рамках мероприятия по обновлению городского пассажирского транспорта нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Новые автобусы большого класса ЛиАЗ-529267, работающие на компримированном природном газе, уже в скором времени появятся на городских маршрутах."ГТЛК завершила поставку городского транспорта в Челябинск в рамках нацпроекта БКД на 2022 год.

Мы передали новые автобусы в эксплуатацию в сжатые сроки — в течение всего двух недель с даты подписания договора лизинга. Это подтверждает эффективность механизма лизинга ГТЛК, который позволяет регионам страны оперативно и без существенной нагрузки на бюджет обновлять пассажирскую технику и повышать качество жизни граждан", — прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

С 2020 года ГТЛК поставила в 19 городских агломераций свыше 1,1 тыс. ед. техники по нацпроекту БКД. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта на 01.10.2022 составляет 19,4 млрд рублей, в том числе 10,6 млрд рублей из федерального бюджета.Всего в этом году ГТЛК передаст в лизинг по программе 333 ед. пассажирской техники в 9 городских агломераций, а за 5 лет реализации программы — 2292 ед. техники в 33 российских региона.
Источник: https://www.gtlk.ru/press_room/news...vtobusov-v-ramkakh-natsproekta-bkd/

ЛиАЗ-529267, ГТЛК, Челябинск
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