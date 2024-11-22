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sergey k 22 ноября 2024, 18:38 Транспорт, спецтехника и логистика

ГТЛК поставила свыше 120 автобусов по ФНБ-проекту за неделю

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 © t.me

На этой неделе ГТЛК передала в лизинг региональным перевозчикам новые российские автобусы по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️85 автобусов ПАЗ 320435-04 и 22 ЛиАЗ-529267 для Ленинградской области

✔️17 автобусов НЕФАЗ 5299-0000030-57 для Республики Дагестан

Поставки на условиях льготного лизинга осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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Источник: https://t.me/ao_gtlk/2347

ГТЛК, ПАЗ 320435-04, ЛиАЗ-529267, НЕФАЗ 5299-0000030-57
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