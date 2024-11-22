ГТЛК поставила свыше 120 автобусов по ФНБ-проекту за неделю

© t.me

На этой неделе ГТЛК передала в лизинг региональным перевозчикам новые российские автобусы по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️85 автобусов ПАЗ 320435-04 и 22 ЛиАЗ-529267 для Ленинградской области

✔️17 автобусов НЕФАЗ 5299-0000030-57 для Республики Дагестан

Поставки на условиях льготного лизинга осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈