ГТЛК поставила 160 автобусов по ФНБ-проекту за неделю

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На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт в рамках профильного инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️28 автобусов ЛиАЗ-529267 и 7 ЛиАЗ-529265 для Тюменской области

✔️33 автобуса VOLGABUS 627102 для Санкт-Петербурга

✔️25 автобусов ЛиАЗ-429267 для Белгородской области

✔️8 автобусов ПАЗ-422320-04, 5 КАВЗ 4270-С2, 5 ЛиАЗ-529265, 3 ЛиАЗ-529267 и 2 ЛиАЗ-529265-03 для Ямало-Ненецкого автономного округа

✔️19 автобусов ЛиАЗ-529265 для Калужской области

✔️19 автобусов НЕФАЗ 5299-0000030-57 для Ленинградской области

✔️6 автобусов НЕФАЗ 5299-0000040-57 для Республики Татарстан

Поставки на условиях льготного лизинга осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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