Автопарк Мариуполя пополнился новыми автобусами

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Автопарк в Мариуполе пополнился новыми автобусами. К профессиональному празднику «Мариупольтранс» получил подарок от Министерства транспорта Российской Федерации — 20 новых автобусов пополнили парк предприятия. Десять из которых повышенной вместимости, и рассчитаны на перевозку 114 пассажиров каждый.