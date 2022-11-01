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Транспорт и логистика

Автопарк Мариуполя пополнился новыми автобусами

 © mariupol-news.ru

Автопарк в Мариуполе пополнился новыми автобусами. К профессиональному празднику «Мариупольтранс» получил подарок от Министерства транспорта Российской Федерации — 20 новых автобусов пополнили парк предприятия. Десять из которых повышенной вместимости, и рассчитаны на перевозку 114 пассажиров каждый.
Источник: https://mariupol-news.ru/society/2022/10/28/21680.html

Мариуполь, автобусы
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