В Череповце открыли набережную у Соборной горки
Протяженность участка — чуть больше 300 метров. Территорию вымостили плиткой, здесь оборудовали велодорожки, поставили 28 скамеек, четыре шезлонга, установили фонари по периметру, парковые светильники вдоль прогулочной зоны.
Еще на набережной есть два смотровых бинокля с углом обзора 360 градусов. Обновили и памятник Афанасию и Феодосию: основание выложили гранитной плиткой, сделали подсветку.
В 2008 году начали с Ягорбского моста и набережной до Ленина. Сегодня почти вплотную подошли к Октябрьскому мосту, построено почти два километра набережной.
Набережную у Соборной горки начали строить в 2021 году. Самые большие работы — возведение 310-метровой подпорной стенки.
На строительство набережной потратили свыше 200 миллионов рублей. Территорию обновили по федеральному проекту «Комфортная городская среда».
Сейчас идут работы на участке от Соборной горки до улицы Максима Горького. Эту часть набережной, которую назвали Александровской, откроют через месяц, пообещал мэр.
Набережную до Октябрьского моста достроят к 2025 году.
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