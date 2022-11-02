С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б»

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В среду, 2 ноября 2022 года, с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации Плесецк в Архангельской области боевыми расчетами Космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель «Союз-2.1б» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС России.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме. Ему присвоен порядковый номер «Космос-2563».

После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли сведения о нем в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте.