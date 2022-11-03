Вторая партия автобусов «Волгабас» поступили в столицу Бурятии
В столицу Бурятии Улан-Удэ поступили ещё 12 автобусов большой вместимости Volgabus. Это уже вторая партия комфортабельных низкопольных машин в рамках совместного проекта с ВЭБ.РФ и Государственной транспортной лизинговой компанией.
Первые 11 автобусов большого класса в фирменной ливрее с национальными мотивами уже больше месяца работают на городских маршрутах с высоким пассажиропотоком.
Для республиканской столицы такое масштабное обновление общественного транспорта стало первым за многие годы. Новый подвижной состав позволил местному перевозчику МУП «Городские маршруты» скорректировать расписание, сократить интервалы ожидания, а главное обеспечить комфорт пассажирам.
Новые автобусы вмещают до 111 пассажиров. Они оснащены всем необходимым: аппарелью для заезда колясок и кнопкой вызова водителя, широкой накопительной площадкой, климатической системой для поддержки комфортной температуры в салоне, стеклами с ультрафиолетовой защитой. В ближайшее время планируется установка терминалов оплаты проезда банковскими картами.
В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» группа «Волгабас» поставит в Бурятию еще 36 автобусов.
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