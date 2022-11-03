Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

В Бразилии завершена валидация сертификата типа на двигатель ТВ3-117

 © favt.gov.ru

Федеральным агентством воздушного транспорта и Национальным агентством гражданской авиации Бразилии (ANAC) продолжается работа в рамках подписанного в сентябре 2019 года Меморандума о взаимопонимании по повышению безопасности полетов.

В октябре текущего года АО «ОДК-Климов» получило валидированный сертификат типа на двигатель ТВ3-117 в Национальном агентстве гражданской авиации Бразилии (ANAC). Двигатель отвечает международным требованиям, безотказен в условиях высокогорья и перепадов высоких-низких температур.

Получение сертификата типа ANAC нацелено на продвижение российской авиационной техники на экспортные рынки дружественных стран и является результатом планомерной работы по выстраиванию международного сотрудничества в поддержку экспортных поставок гражданской российской.

Напомним, что Меморандум о взаимопонимании между Росавиацией и ANAC по повышению безопасности полетов подписан 26 сентября 2019 года в ходе 40-й сессии Ассамблеи ИКАО в Монреале. Меморандум направлен на взаимное признание одобрительных сертификационных документов и экологических проверок и испытаний.
Источник: https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=9662

ТВ3-117 , «ОДК-Климов» , Бразилия
  • Нет аватара Лексур
    04.11.2211:24:08

    Хоть бы справку дали о характеристиках именно этого двигателя. Ладно, слишком много хочу, хоть для каких летательных аппараров исполлзуется этот двигатель. Не только профессионалы вас читают.

    #1255399
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,