В Бразилии завершена валидация сертификата типа на двигатель ТВ3-117

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Федеральным агентством воздушного транспорта и Национальным агентством гражданской авиации Бразилии (ANAC) продолжается работа в рамках подписанного в сентябре 2019 года Меморандума о взаимопонимании по повышению безопасности полетов.

В октябре текущего года АО «ОДК-Климов» получило валидированный сертификат типа на двигатель ТВ3-117 в Национальном агентстве гражданской авиации Бразилии (ANAC). Двигатель отвечает международным требованиям, безотказен в условиях высокогорья и перепадов высоких-низких температур.

Получение сертификата типа ANAC нацелено на продвижение российской авиационной техники на экспортные рынки дружественных стран и является результатом планомерной работы по выстраиванию международного сотрудничества в поддержку экспортных поставок гражданской российской.

Напомним, что Меморандум о взаимопонимании между Росавиацией и ANAC по повышению безопасности полетов подписан 26 сентября 2019 года в ходе 40-й сессии Ассамблеи ИКАО в Монреале. Меморандум направлен на взаимное признание одобрительных сертификационных документов и экологических проверок и испытаний.