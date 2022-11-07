Производственные итоги 3 кварталов 2022 г.

Согласно оперативным данным Росстата, за 3 квартала 2022 г. индекс промышленного производства в России составил 100,4% к 2021 г. (в том числе в обрабатывающих производствах — 99,5%), в сельском хозяйстве — 105,2%. Далее рассмотрим результаты производящих отраслей в порядке убывания объёмов выпуска в сентябре 2022 г. в текущих ценах — такая сортировка нам видится интересной (за 3 квартала есть данные только по обороту, что существенно отличается от выпуска). Позднее показатели немного уточняются в сторону повышения по причине объективных задержек в подсчёте и передаче информации (особенно в сегментах массовых или закрытых производств), но принципиально картину это не меняет.

Добыча полезных ископаемых (1819 млрд руб.). Общий рост за 3 квартала — 1,9%. Песок +8,1%, нефть +2,8%, строительный камень +1,7%, уголь -1,6%, железная руда -4,8%, природный газ (без попутного нефтяного, дающего 13% добычи) -12%.

Сельское хозяйство (1596 млрд руб.). Общий рост за 3 квартала — 5,2%. Скот и птица на убой +3,7%, производство яиц +2,2%, надой молока +1,2%. На 1 октября был практически повторён рекорд 2017 г. по валовому сбору зерна (141 млн т), на 2 ноября урожай составил 150,7 млн т.

Переработка топлива (919 млрд руб.). Общее снижение за 3 квартала — 0,6%. Автомобильный бензин +5,7%, дизельное топливо +5,4%, пропан-бутан +2%, топочный мазут -7,6%, угольный кокс -8%.

Металлургия (796 млрд руб.). Общий рост за 3 квартала — 0,4%. Титан +37%, первичный алюминий +15%, легированная сталь +5,1%, алюминиевая проволока +1,6%, золото -1,2%, готовый стальной прокат -4,9%, цинк -6,2%, нелегированная сталь -8,9%, серебро -20%.

Пищевое производство (796 млрд руб.). Общий рост за 3 квартала — 0,4%. Растительные масла +19%, сливочное масло +12%, крупы +11%, макаронные изделия +9,1%, пшеничная мука +6,3%, комбикорма +5,4%, сахар +5,3%, овощные консервы +4,9%, соки +4,9%, сыры +2,9%, мясные полуфабрикаты +1,1%, колбасные изделия -1,3%, шоколад и сахаристые изделия -3%, рыбные консервы -3,5%, мороженая рыба -9,4%.

Энергетика (460 млрд руб.). Общий рост за 3 квартала — 3,4%. Выработка электроэнергии +1,1% (в т.ч. на ТЭС +3,1%, на АЭС +2%, на ГЭС -6,7%), производство пара и горячей воды -4,1%.

Производство химических веществ и продуктов (412 млрд руб.). Общее снижение за 3 квартала — 3,2%. Туалетное мыло +16%, гербициды +11%, серная кислота +5,2%, азотные удобрения +4,2%, каустическая сода +3,1%, кальцинированная сода +1,5%, фосфорные удобрения +1,2%, лакокрасочные материалы -5,7%, синтетические волокна -6,1%, пластмассы -6,5%, синтетический каучук -9,2%, моющие средства -11%, калийные удобрения -29%.

Производства металлоизделий (306 млрд руб.). Общий рост за 3 квартала — 3,5%. Алюминиевые конструкции +26%, котлы центрального отопления +5,7%, сменный рабочий инструмент +3,2%, стальные конструкции -1,4%.

Производство стройматериалов и другой неметаллической минеральной продукции (222 млрд руб.). Общий рост за 3 квартала — 2,8%. Кирпич керамический +7,9%, цемент +5,7%, полированное стекло +4,8%, сборные железобетонные изделия +4,6%, плитка для пола +4,4%, теплоизоляция без изменений, плитка для облицовки стен -3,5%, силикатные блоки -5%, рулонные кровельные изделия -11%.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (173 млрд руб.). Общий рост за 3 квартала — 4,6%. Полупроводники +16%, микросхемы -9,6%, телевизоры -28%.

Транспортное машиностроение (171 млрд руб.). Общее снижение за 3 квартала — 4%. Электровозы +9,8%, тепловозы маневровые +0,5%, пассажирские вагоны -16%, грузовые вагоны -22%,

Производство резиновых и пластмассовых изделий (164 млрд руб.). Общее снижение за 3 квартала — 0,6%. Пластиковые трубы и шланги +15%, полимерные плёнки и листы однослойные +0,6%, грузовые шины -12%, легковые шины -19%.

Производство базового оборудования (151 млрд руб.). Общий рост за 3 квартала — 5%. Кузнечно-прессовые машины +62%, колесные тракторы +28%, подшипники +10%, металлорежущие станки -2,8%, воздушные насосы -4,2%, мостовые краны -8,8%, жидкостные насосы центробежные -17%, экскаваторы -44%.

Автомобильная промышленность (140 млрд руб.). Общее снижение за 3 квартала — 43%. Дорожно-коммунальные машины +4,7%, автобусы свыше 5 тонн -12%, грузовые автомобили -20%, двигатели -25%, легковые автомобили -66%.

Производство электрического оборудования (123 млрд руб.). Общее снижение за 3 квартала — 4,1%. Трансформаторы +12%, угольные электроды +8,7%, изолированные провода +8,4%, холодильники и морозильники -43%, стиральные машины -44%.

Целлюлозно-бумажная промышленность (108 млрд руб.). Общий рост за 3 квартала — 1,3%. Бумажные полотенца +28%, гофротара +9,9%, целлюлоза +0,3%, бумага и картон -1,3%, обои -19%.

Ремонт и монтаж машин и оборудования (108 млрд руб.). Общее снижение за 3 квартала — 3,6%.

Фармацевтическая промышленность (97,4 млрд руб.). Общий рост за 3 квартала — 21,5%.

Производство напитков (94,9 млрд руб.). Общее снижение за 3 квартала — 11,4%. Пиво +2,2%, безалкогольные напитки -2,5%, вода бутилированная (кроме минеральной и детской) -19%.

Деревообработка (63 млрд руб.). Общее снижение за 3 квартала — 9,6%. Древесно-волокнистые плиты -5%, пиломатериалы -7,5%, древесно-стружечные плиты -9,8%, фанера -26%.

Рыболовство (48 млрд руб. — оборот). Рыба свежая и охлаждённая морская -0,3%.

Производство мебели (33,5 млрд руб.). Общее снижение за 3 квартала — 0,9%. Диваны +11%, столы -12%, кровати деревянные -13%, шкафы -18%.

Полиграфия и копирование информационных носителей (30,5 млрд руб.). Общий рост за 3 квартала — 10,6%.

Текстильное производство (29,2 млрд руб.). Общее снижение за 3 квартала — 9,9%. Синтетические ткани +0,1%, постельное бельё -4,8%, хлопчатобумажные ткани -8,4%, нетканые материалы -16%.

Производство разных готовых изделий (28,1 млрд руб., к этому сектору относятся ювелирные изделия, игрушки, спортинвентарь, медицинские инструменты и т. д. ). Общее снижение за 3 квартала — 1,9%.

Производство одежды (24,7 млрд руб.). Общее снижение за 3 квартала — 0,7%. Мужские костюмы +15%, трикотажные изделия -6,8%, чулочно-носочные изделия -13%.

Производство табачных изделий (24,4 млрд руб.). Общее снижение за 3 квартала — 11,4%.

Лесозаготовка (22 млрд руб. — оборот). Лиственные лесоматериалы -7%, хвойные лесоматериалы -7,3%, дрова -7,9%.

Производство кожи и кожаных изделий (9,5 млрд руб.). Общее снижение за 3 квартала — 0,1%. Обувь всех видов +5,5%.

Подготовлено на основе доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-сентябрь 2022 г.

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801