Новые модели прицепной техники от «Тонар» — 9888, R3-13 и 99871
Известное российское машиностроительное предприятие «Тонар» презентовало новые модели прицепного магистрального оборудования.
Крупнейший российский производитель «Тонар» презентовал новые модели прицепного магистрального оборудования. В частности, машиностроительное предприятие выпустило полуприцеп ТОНАР-9888 шторного типа, особенностью которого стала подъемная крыша и пара уровней загрузки. Это особая разработка для транспортировки грузов, которые отличаются большими объемами при относительно легком весе. При помощи данной модели можно перевозить максимум шестьдесят шесть европалет.
Вдобавок изготовитель представил рефрижераторный полуприцеп ТОНАР R3-13. Он оборудован инновационным устройством Super Snow для эффективного охлаждения, произведенным в Китае.
Среди новой техники и ТОНАР-99871 — это полуприцеп-стекловоз. Агрегат такого типа впервые изготовлен в РФ. Особенности его конструкции позволяют надежно и безопасно перевозить листовое стекло. В свою очередь грузоподъемность указанной модели равна 31,5 т, а предельный снаряженный вес — 9,5 т.