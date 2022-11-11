Известное российское машиностроительное предприятие «Тонар» презентовало новые модели прицепного магистрального оборудования.

Тонар 9888 © autoline.by

Крупнейший российский производитель «Тонар» презентовал новые модели прицепного магистрального оборудования. В частности, машиностроительное предприятие выпустило полуприцеп ТОНАР-9888 шторного типа, особенностью которого стала подъемная крыша и пара уровней загрузки. Это особая разработка для транспортировки грузов, которые отличаются большими объемами при относительно легком весе. При помощи данной модели можно перевозить максимум шестьдесят шесть европалет.

ТОНАР R3-13 © autoline.by

Вдобавок изготовитель представил рефрижераторный полуприцеп ТОНАР R3-13. Он оборудован инновационным устройством Super Snow для эффективного охлаждения, произведенным в Китае.

ТОНАР-99871 © autoline.by

Среди новой техники и ТОНАР-99871 — это полуприцеп-стекловоз. Агрегат такого типа впервые изготовлен в РФ. Особенности его конструкции позволяют надежно и безопасно перевозить листовое стекло. В свою очередь грузоподъемность указанной модели равна 31,5 т, а предельный снаряженный вес — 9,5 т.