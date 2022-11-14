Система контроля персонала при обходе и патрулировании «VGL Патруль»

Компания ООО «Виджиэл Контрол» является российским разработчиком и производителем системы «VGL Патруль», которая позволяет осуществлять контроль персонала по обходу территорий и оборудования. Принцип работы системы довольно прост:

На маршруте устанавливаются RFID-метки, к которым персонал по пути следования прикладывает считывающее устройство.

Сведения поступают в программу, откуда их можно выгрузить в виде отчетов и графиков.

интерфейс vgl патруль © vgl.su

Сферы применения «VGL Патруль»

Контроль обходов территорий школ, строек, портов, торговых центров, складов, офисных зданий, сотрудниками ЧОП или других охранных служб. Теперь отслеживать перемещение охранников можно из любой точки, без визита на объект. Программа покажет посещенные, непосещенные, пропущенные точки на маршруте, отследит премещение конкретного сотрудника или целой смены. «VGL Патруль» может использоваться самостоятельно или сочетаться с видеонаблюдением, применением барьерных ограждений, других технических охранных средств.

Организация стационарных рабочих мест — программа поможет проконтролировать постоянное присутствие персонала. Достаточно установить на рабочем месте метку, а сотруднику выдать стикер, который надо прикладывать к ней через определенные временные промежутки.

Контроль работы технических служб — двойное прикладывание стикера к метке вначале и конце работы позволяет ввести хронометраж рабочего времени. В базе появятся сведения, сколько времени сотрудник находился на том или ином участке. В программу можно вносить информацию о неисправностях, обнаруженных при обходе и обслуживании, нештатных ситуациях, проведенных ремонтах.

Система контроля «VGL Патруль» поможет выявить ситуации, когда охрана или технический персонал не посещают определенные участки, нарушают графики обходов или отсутствуют на рабочих местах. Беспристрастная техника фиксирует все нарушения и повысит защищенность объекта.

Состав системы «VGL Патруль»

Система состоит из:

Программного обеспечения VGL Патруль, которое имеет клиент-серверную архитектуру. В ПО VGL Патруль заносятся данные о сотрудниках, маршрутах и объектах. Для организации удаленной работы предусмотрено программное обеспечение VGL Клиент и мобильное приложение.

Считывающего устройства VGL Патруль 4.

RFID меток которые устанавливаются по маршруту обхода.

Беспроводной USB дата-станции для передачи данных.

Дополнительно браслетов идентификаторов для персонализации сотрудников в системе.

отчеты vgl патруль © vgl.su

Как работает система «VGL Патруль»

В базу заносятся сведения о персонале, рабочих сменах, маршрутах, контрольных точках. На пути следования обходчика устанавливаются беспроводные, автономные RFID метки, каждая из которых имеет уникальный ID номер и полностью защищена от копирования. Сотрудники при обходе прикладывают стикеры к меткам, каждая из которых «сообщает» при считывании свой уникальный ID номер. Сведения поступают в программу, где можно получать данные по любому сотруднику и всему объекту.

История развития разработки, отличия новой версии «VGL Патруль 4» от предыдущих

Компания начала свою работу в 2010 году. За 12 лет лет было создано несколько версий, каждая из которых получала новые возможности и улучшенный интерфейс. Новая версия ПО 3.2.4 снабжена функцией ведения статистики отчетов, событий и их автоматической отправки по заданному расписанию по e-mail. Появилась возможность добавления идентификаторов, для персонализации сотрудников в система. Комплекс получил новые усовершенствованные метки и считыватели, в том числе, во взрывозащищенном исполнении для объектов повышенной опасности.

С постоянным развитием системы «VGL Патруль» обнаруживались слабые места, которые при модернизации были устранены:

Применяемый протокол Em-Marine на частоте 125 кГц имел недостаточно высокую степень защиты, что позволяло подделывать метки.

Зарядка считывателей через разъемы делала считывающие устройства уязвимыми — на разъем устройства могли подать повышенное напряжение, либо залить жидкость, а также сломать сам разъем. Процесс переноса сведений в компьютер был неудобен — для этого приходилось использовать настольный считыватель, подключенный к ПК.

Все недостатки были устранены. Новую версию VGL 4 взломать практически невозможно — функционал работает на частоте 13,56 MHz, как считыватели банковских карт, и получил максимальный уровень защиты SL3. Переход на другой частотный диапазон позволил использовать технологию MiFare Plus — метки получили чипы с EEPROM-памятью с вшитым идентификационным ключом и AES шифрованием.

технология MiFare Plus © vgl.su

Разработчики усовершенствовали опознавание меток по принципу «свой-чужой». Новая память EEPROM, используемая в «VGL Патруль 4», состоит из 16-40 трехблочных секторов. В них зашит 32-символьный ключ, для распознавания которого нужны сведения не только о нем, но и о секторе записи. Остальная память для большей безопасности тоже зашифрована. Исчезла возможность подделать метки — скопировать ключ невозможно, а без него считывание не произойдет.

Упростился перенос данных — копирование переходит на месте через переносное устройство с комплектом карт. Новые стикеры заряжаются бесконтактным способом — теперь они полностью герметичны. Испытания показали надежную работу функционала при температуре от — 45 до +50, влажности 100% и даже под водой.

Программно-аппаратные комплексы «VGL Патруль"уже работает более, чем на 3500 объектах России, и стран СНГ. Среди них — атомные станции, предприятия, агрохолдинги, банки,торговые сети, объекты нефтегазовой отрасли, транспортные, строительные компании, складские комплексы.