СААЗ-Комплект освоило производство передних стоек и задних амортизаторов
ООО «СААЗ-Комплект» — предприятие Группы ОАТ, входящей в структуру «КАМАЗа», освоило производство газонаполненных передних стоек и задних амортизаторов подвески автомобилей LADA Largus, Renault Logan и Sandero.
На этапе проектирования и лабораторных испытаний изделий учитывались специфические требования автопроизводителей, а также отзывы и ожидания автовладельцев. Для лучшего баланса основных ходовых характеристик автомобиля, включая комфорт и управляемость, комплектации клапанных систем были подобраны и оценены на специализированном полигоне «СААЗ Комплект».
Высокое качество продукции обеспечивается и подтверждается длительными стендовыми и дорожными испытаниями, применением проверенных конструктивных решений со 100%-м контролем параметров безопасности и надёжности, а также многолетним опытом сотрудничества и поставкой продукции ведущим российским автосборочным предприятиям. Это обеспечивает стабильную работоспособность и увеличенный ресурс амортизаторов при эксплуатации в различных климатических условиях с широким температурным диапазоном. Изделия сертифицированы согласно требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств ТР ТС 018.
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