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Агропром и пищевая промышленность

В Краснодарском крае собрали рекордные 280 тысяч тонн винограда

 © static.riafan.ru

Кубанские аграрии собрали 280 тысяч тонн винограда. Это рекордный урожай за всю историю Кубани. Почти 75% всей ягоды приходится на Темрюкский район. Остальное собрали в Анапе, Новороссийске, Крымске и Геленджике.

До этого самым урожайным считался 1986 год. Тогда аграриям удалось собрать 263 тысячи тонн ягоды.

Достичь рекордных показателей в этом году удалось за счёт новых плантаций — четыре года назад в крае заложили 2 тысячи гектаров виноградников.

Краснодарский край — ведущий винодельческий регион. Сегодня общая площадь виноградников на Кубани превысила 28 тыс. га, это 30% от всех в стране.

Ранее о рекордном урожае винограда в этом году отчитался Дагестан.

 © msh.krasnodar.ru
Источник: https://msh.krasnodar.ru/presscente...kordnye-280-tysyach-tonn-vinograda/

виноградорство, Краснодарский край, сельское хозяйство
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