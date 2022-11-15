В Краснодарском крае собрали рекордные 280 тысяч тонн винограда
Кубанские аграрии собрали 280 тысяч тонн винограда. Это рекордный урожай за всю историю Кубани. Почти 75% всей ягоды приходится на Темрюкский район. Остальное собрали в Анапе, Новороссийске, Крымске и Геленджике.
До этого самым урожайным считался 1986 год. Тогда аграриям удалось собрать 263 тысячи тонн ягоды.
Достичь рекордных показателей в этом году удалось за счёт новых плантаций — четыре года назад в крае заложили 2 тысячи гектаров виноградников.
Краснодарский край — ведущий винодельческий регион. Сегодня общая площадь виноградников на Кубани превысила 28 тыс. га, это 30% от всех в стране.
Ранее о рекордном урожае винограда в этом году отчитался Дагестан.
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15.11.2219:19:57