Очистку воздуха в лаборатории от механических частиц возьмет на себя модуль ФВМ

Компания АНО «АВТех» продолжает рассказывать об оборудовании, которое востребовано в лабораториях разной специализации. Сегодня рассмотрим особенности разработанного в России фильтровентиляционного модуля ФВМ.

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Оборудование подойдет при необходимости контролиря в помещении пылевых и аэрозольных частиц, для организации чистых зон. Обычно с такой целью применяют капитальные конструкции, что не всегда удобно. Модуль же более мобилен.

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Модуль ФВМ работает от электросети. С помощью мощного вентилятора воздух забирается из помещений, проходит через НЕРА фильтры, очищаясь от пыли и аэрозолей, затем направляется в чистую и изолированную от внешних факторов зону. Оборудование можно задействовать при реализации принципа вытесняющего потока и/или перепада давления, описанного в ГОСТ Р ИСО 14644-4.

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Мощность модуля ФВМ — до 1120 м3/час при нормальных условиях (20°С, 101,3 кПа) и при избыточном давлении на выходе из модуля от 50 до 100 Па.

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