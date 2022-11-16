Ил-76ТД-90ВД открыл эксплуатацию нового аэродрома в Антарктиде

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Самолёт Ил-76ТД-90ВД, разработанный ПАО «Ил» Объединенной авиастроительной корпорации, открыл эксплуатацию нового снежно-ледового аэродрома на антарктической станции «Прогресс». Борт выполнил полет по маршруту Кейптаун — Прогресс, преодолев расстояние 5300 км за 6,5 часов, сообщает пресс-служба Ростеха.

В Антарктиду были доставлены 82 пассажира, среди которых специалисты компании «Запсибгазпром», обеспечивающие строительство нового зимовочного комплекса станции Восток, и члены 68-й Российской антарктической экспедиции. Также на борту самолета перевезено 6,6 тонны грузов для обеспечения работ по созданию зимовочного комплекса.

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Использование самолета Ил-76ТД-90ВД позволило повысить безопасность перелётов в Антарктиду с материка. На самолетах предыдущих моделей принимать решение, продолжать ли полет или возвращаться на аэродром вылета в условиях отсутствия запасных аэродромов и неустойчивой антарктической погоды, приходилось непосредственно над океаном.

Командир экипажа Ил-76ТД, в случае неожиданного ухудшения погоды на аэродроме в Антарктиде, оказывался перед непростым выбором: возвращаться либо, рискуя, лететь до аэродрома и садиться в любом случае, даже если ВПП будет закрыта непогодой.

Командир Ил-76ТД-90ВД может принять решение о возвращении или посадке непосредственно над аэродромом в Антарктиде за счет увеличенной по сравнению с Ил-76ТД дальности полета.

Взлётно-посадочная полоса на станции Прогресс была запущена в 2012 году, и на нее могли садиться только самолеты малой авиации. Теперь аэродром может принимать и тяжелые «семьдесят шестые». В этом сезоне запланировано четыре рейса Кейптаун — Прогресс — Кейптаун по доставке строителей НЗК Восток.

«Это по-настоящему историческое событие, которое во многом изменит работу всей Российской антарктической экспедиции. Новая взлётно-посадочная полоса позволит нам существенно раньше начинать сезонные работы, в том числе — по созданию нового зимовочного комплекса станции Восток», — отметил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Аэродром станции Прогресс — уже шестой в Антарктиде, куда летают самолёты Ил-76.